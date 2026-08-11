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El Ayuntamiento dice que “Tiki” pasó meses bajo observación y recibió atención especializada. Excelente. Ahora nomás falta saber qué pasó con las observaciones de Profepa y cuántas de ellas ya fueron solventadas. Porque después de todo lo que ha pasado, la noticia no debería ser solamente que llegó un león, sino que el Zoológico ya aprendió la lección.

Tiki llega al Zoo, pero las preguntas se quedan

Ya llegó “Tiki”, el nuevo león africano del Zoológico de Culiacán. Tiene 4 años, pesa 150 kilos y, según el Ayuntamiento, está sano, adaptado y listo para que la raza vaya a conocerlo. Qué bueno por “Tiki”. Nomás que hay un pequeño detalle: el Zoológico todavía carga con el antecedente de que en 2025 Profepa aseguró 119 de sus 203 animales por diversas irregularidades, entre ellas problemas para acreditar su procedencia y la falta de un plan de manejo aprobado. Por eso, más que presumir al nuevo huésped, estaría bueno saber qué cambió desde entonces. Porque un león nuevo está muy bonito para la foto, pero la verdadera prueba es cómo están los que ya estaban ahí. Y sí, resulta curioso que la nueva estrella sea precisamente otro león africano, después de que durante aquella intervención murió un ejemplar de la misma especie. Profepa informó que padecía una enfermedad terminal, así que tampoco hay que revolver peras con manzanas, pero el antecedente ahí está. El Ayuntamiento dice que “Tiki” pasó meses bajo observación y recibió atención especializada. Excelente. Ahora nomás falta saber qué pasó con las observaciones de Profepa y cuántas de ellas ya fueron solventadas. Porque después de todo lo que ha pasado, la noticia no debería ser solamente que llegó un león, sino que el Zoológico ya aprendió la lección.

Imprime MC presión a momento político

La Diputada Elizabeth Montoya, sobreviviente del atentado que sufrió junto con el también Legislador Sergio Torres Félix, apareció ayer con un discurso crítico y contundente contra los gobiernos y la violencia. Eli y Sergio se trasladaban en una camioneta por el Malecón Niños Héroes de Culiacán cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados y fueron atacados a balazos. Los dos legisladores del Movimiento Ciudadano salieron heridos del ataque, mientras que Eli perdió un ojo, Sergio se llevó la peor parte con disparos en la cabeza que lo han dejado con secuelas que le impiden valerse por sí mismo. Montoya y el MC parecen buscar la empatía de una sociedad sinaloense bien golpeada, al recordar su caso y explicar en un video de menos de tres minutos cómo ha sido su recuperación. “El pasado 28 de enero mi vida cambió para siempre, la violencia me alcanzó abruptamente; perdí un ojo y esto no significa únicamente que perdí parcialmente la visión, esto significa que debo aprender a vivir con una realidad distinta y con las secuelas que un acto de violencia deja en la vida de una persona y de toda su familia”, dice en el video. Desde entonces, agregó, se ha enfrentado a un proceso de recuperación física y emocional que aún no termina. “No ha sido fácil, pero encontré en esa experiencia la fuerza para seguir adelante con un propósito. No me doblegué, no me quedé en el miedo, porque el miedo paraliza y Sinaloa no puede permitirse seguir paralizado, señala. También dijo Compartir indignación con miles de familias que también han perdido mucho. “Por eso decidí volver a la vida pública, para no convertirme en una estadística más.... Volví para recordarles que la paz no es un favor que se nos concede, sino un derecho que debemos exigir y defender”, agrega. El discurso de Eli como sobreviviente es quizás lo esperado a la vuelta a su curul, después del atentado, pues por el tono y el timing pudo haber capitalizado la tragedia a su favor. Ahora vamos a ver cómo reacciona el electorado, en medio del proceso de un partido que parece ir solo en la contienda.

Otra vez, Imelda, a revisión