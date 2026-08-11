Ya llegó “Tiki”, el nuevo león africano del Zoológico de Culiacán. Tiene 4 años, pesa 150 kilos y, según el Ayuntamiento, está sano, adaptado y listo para que la raza vaya a conocerlo. Qué bueno por “Tiki”.
Nomás que hay un pequeño detalle: el Zoológico todavía carga con el antecedente de que en 2025 Profepa aseguró 119 de sus 203 animales por diversas irregularidades, entre ellas problemas para acreditar su procedencia y la falta de un plan de manejo aprobado.
Por eso, más que presumir al nuevo huésped, estaría bueno saber qué cambió desde entonces. Porque un león nuevo está muy bonito para la foto, pero la verdadera prueba es cómo están los que ya estaban ahí.
Y sí, resulta curioso que la nueva estrella sea precisamente otro león africano, después de que durante aquella intervención murió un ejemplar de la misma especie. Profepa informó que padecía una enfermedad terminal, así que tampoco hay que revolver peras con manzanas, pero el antecedente ahí está.
El Ayuntamiento dice que “Tiki” pasó meses bajo observación y recibió atención especializada. Excelente. Ahora nomás falta saber qué pasó con las observaciones de Profepa y cuántas de ellas ya fueron solventadas.
Porque después de todo lo que ha pasado, la noticia no debería ser solamente que llegó un león, sino que el Zoológico ya aprendió la lección.
La Diputada Elizabeth Montoya, sobreviviente del atentado que sufrió junto con el también Legislador Sergio Torres Félix, apareció ayer con un discurso crítico y contundente contra los gobiernos y la violencia.
Eli y Sergio se trasladaban en una camioneta por el Malecón Niños Héroes de Culiacán cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados y fueron atacados a balazos.
Los dos legisladores del Movimiento Ciudadano salieron heridos del ataque, mientras que Eli perdió un ojo, Sergio se llevó la peor parte con disparos en la cabeza que lo han dejado con secuelas que le impiden valerse por sí mismo.
Montoya y el MC parecen buscar la empatía de una sociedad sinaloense bien golpeada, al recordar su caso y explicar en un video de menos de tres minutos cómo ha sido su recuperación.
“El pasado 28 de enero mi vida cambió para siempre, la violencia me alcanzó abruptamente; perdí un ojo y esto no significa únicamente que perdí parcialmente la visión, esto significa que debo aprender a vivir con una realidad distinta y con las secuelas que un acto de violencia deja en la vida de una persona y de toda su familia”, dice en el video.
Desde entonces, agregó, se ha enfrentado a un proceso de recuperación física y emocional que aún no termina.
“No ha sido fácil, pero encontré en esa experiencia la fuerza para seguir adelante con un propósito. No me doblegué, no me quedé en el miedo, porque el miedo paraliza y Sinaloa no puede permitirse seguir paralizado, señala.
También dijo Compartir indignación con miles de familias que también han perdido mucho.
“Por eso decidí volver a la vida pública, para no convertirme en una estadística más.... Volví para recordarles que la paz no es un favor que se nos concede, sino un derecho que debemos exigir y defender”, agrega.
El discurso de Eli como sobreviviente es quizás lo esperado a la vuelta a su curul, después del atentado, pues por el tono y el timing pudo haber capitalizado la tragedia a su favor.
Ahora vamos a ver cómo reacciona el electorado, en medio del proceso de un partido que parece ir solo en la contienda.
De nuevo el Tribunal ordenó al Instituto electoral que revise bien las denuncias contra la Senadora con licencia Imelda Castro Castro, pues no hay mucha claridad en que la nueva rockstar morenista tenga las manos limpias en eso de andar realizando actos anticipados de campaña y hasta con recursos públicos.
Ayer, el Tribunal Electoral de Sinaloa revocó la resolución emitida por el IEES el 4 de junio, al considerar que “no investigó de manera exhaustiva” el origen de los recursos utilizados en los eventos de la Senadora con licencia ni analizó si hubo expresiones que pudieran constituir equivalentes funcionales de actos anticipados de campaña.
Según el informe del Teesin, la resolución del IEES concluyó que no se acreditó que Castro Castro utilizara recursos públicos ni que incurriera en actos anticipados de campaña o precampaña.
Pero el propio Instituto determinó que sí existió promoción personalizada de la Senadora y ordenó dar vista al Senado de la República.
El Teesin revisó la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano y consideró que el IEES fue omiso y no realizó una investigación “suficientemente exhaustiva” sobre el origen del dinero utilizado en los eventos de Castro, pues sólo tomó en cuenta la versión de la Senadora, quien señaló que los gastos eran cubiertos con recursos privados, pero no se le pidió documentación para comprobarlo.
Y el resto está por el estilo, pues el IEES tampoco pidió información a Morena para saber de donde llegaron los recursos de los huateques.
Lo peor es que el mismo IEES incluyó en su resolución que el Senado informó que no encontró presupuesto o asignación financiera para que Castro sufragara “gastos de reuniones informativas con la ciudadanía”.
¡FOUL!... Lo que nos faltaba, este fin de semana hubo agresiones de armados contra la Guardia Nacional ¡en Los Mochis! Ojalá no sea síntoma de guerra.