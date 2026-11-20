No sabemos si de la decisión que tomó ayer el Congreso del Estado, Richard Millán, Presidente Municipal de Elota, vaya a salir bien librado con mensajes en redes sociales llenos de directas e indirectas, y peor, si la raza de La Cruz y sus alrededores se lo vayan a perdonar.Porque Richard ya se siente tocado o el elegido para continuar en la silla estilo Luis XV de la Alcaldía, pero que le reprobaran las cuentas públicas seguramente no es un requisito que esté en la lista para la quedadera de bien que le ayude a aplanar el camino para ese objetivo.

A ver qué tienen para decir en Elota y EscuinapaNo sabemos si de la decisión que tomó ayer el Congreso del Estado, Richard Millán, Presidente Municipal de Elota, vaya a salir bien librado con mensajes en redes sociales llenos de directas e indirectas, y peor, si la raza de La Cruz y sus alrededores se lo vayan a perdonar.

Porque Richard ya se siente tocado o el elegido para continuar en la silla estilo Luis XV de la Alcaldía, pero que le reprobaran las cuentas públicas seguramente no es un requisito que esté en la lista para la quedadera de bien que le ayude a aplanar el camino para ese objetivo.

Ayer, los diputados del Congreso de Sinaloa aprobaron las cuentas públicas de 18 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2025, pero rechazaron las de Escuinapa y Elota.Pensándolo bien, tampoco creemos que el doctor Víctor Manuel Díaz Simental, Presidente Municipal de Escuinapa, vaya a salir bien librado con sus respuestas estilo “no, yo tampoco sé en qué va a terminar esto, tampoco sé qué está pasando”, como cuando le preguntaron sobre los brotes de violencia en su municipio.

En el caso del reino del príncipe Richard, la revisión de la Auditoría Superior del Estado detectó que el Ayuntamiento tiene pasivos por más de 20 millones 350 mil pesos sin suficiencia financiera para pagarlos. Además, hay 13 millones 973 mil pesos que están pendientes de recuperar.

Los puntos negativos para la representación en persona de la nobleza de La Cruz, es que tiene en sus redes sociales fotografías y videos compartidos de viajes a Europa y a lugares exclusivos, como destinos turísticos para ir a practicar sky, y nadie puede sacárselo de la cabeza ahora que todo mundo se ha dado cuenta que hace falta lana para pagar excesos.

Y esto no quiere decir que esos excesos puedan ser sus viajes y sus gustos caros... ¿o sí?

El chiste es que mientras no salga, por lo menos cantando con una tonada de la Arrolladora o de Grupo Firme, explicando qué bronca trae con sus pasivos... bueno, con sus deudas y gastos impagables, seguirá siendo un lastre y material o carnita fresca para los contrincantes políticos de cara al próximo proceso de elección.

La bronca no quedó ahí, sino que hay pagos de anticipos entregados sin comprobación de productos o servicios, pagos por obras que no hay evidencia que se hayan hecho y trabajos de mala calidad.

También hay una sospecha de mano negra, por haber adjudicado el 94.12 por ciento de sus obras públicas.

En el caso de la tierra en la que su presidente municipal no sabe nada, se identificaron también deudas por 47.4 millones de pesos sin una fuente de recursos para cubrirlos y 16.5 millones de pesos más de gastos que podrían recuperarse.

A la administración de Díaz Simental lo torcieron por pagos de asesorías, que ahora tiene sentido para que puedan informarle de algo, pero la bronca es que no hay evidencia de que este servicio se haya realizado, algo que tiene todavía más sentido, pues quedó en las mismas.

También se destinaron gastos de música para fiestas patrias sin facturas y gastos para la Fiestas del Mar de las Cabras que no fueron todos comprobados.

Y una campechana de recursos públicos que no fueron devueltos, pagos por obras no realizadas o sin justificación.¿Y ahora cómo le van a hacer?



La visita de Robles, cada quien su luchita

Pues este día, entre los festejos revolucionarios que normal y tradicionalmente organizan los gobiernos estatal y municipal, el tricolor tendrá una visita de lujo con la plática de Rosario Robles Berlanga, una experimentada política mexicana y economista de extracción perredista.

Pero su visita ha sido promovida ampliamente por quienes tienen la intención de conformar la alianza opositora en Sinaloa, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional.

Robles es reconocida en todo el país por varios detalles que le han dado mucha relevancia en su carrera política, primero por ser la primera mujer Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, en los años de la primer alternancia, a principios de la década del año 2000, de haber sido invitada a la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, por el gobierno priista del Presidente Enrique Peña Nieto, y por haber sido acusada, procesada y llevada a prisión tras la investigación de a Gran Estafa, acusada de delitos relacionados con la corrupción.

Este es el segundo personaje de peso que viene a visitar Sinaloa en los últimos meses, promovidos justamente por partidos que pretenden conformar la alianza contra Morena en el proceso electoral del 2027.

El anterior fue el ex Presidente Vicente Fox Quesada, junto el primer mandatario en México que fue impulsado por el Acción Nacional y que representa la histórica alternancia del país, después de una hegemonía de 80 años del priismo.

Robles Berlanga está programada en una plática abierta, libre y gratuita en el auditorio del Jardín Botánico, un espacio que podría quedar chiquito para los asistentes que seguramente estarán, tomando en cuenta la convocatoria y asistencia que logró el ex Presidente Fox y ahora con la entusiasta participación de los priistas que ya comienzan a hacer revuelo con sus reuniones cada vez más nutridas.

Por muchos meses hemos criticado cómo Morena monopolizó las actividades proselitistas, tomando una ventaja considerable de sus contrincantes políticos, como partidos y aspirantes, escudados en sus cargos públicos y jornadas informativas y luego en sus procesos internos cargados de toda la vibra de campañas electorales.

Hoy ya hemos visto que también hay actividades, notas periodísticas de quienes pretenden hacer la alianza, jornadas, reuniones y presentaciones de figuras políticas como la de Fox y Rosario Robles, que también tenemos que criticar como actos anticipados de campaña, sin contar con los minutos y horas de videos y discursos en redes sociales dirigidos a los votantes que hoy siguen desesperados por la actualidad y realidad que vive Sinaloa.

No sabemos qué tanto va a ayudar la visita de Robles a la alianza, a los votantes y a la situación del estado, pero entendemos que por lo menos la balanza de la transa y el chanchullo politico ya va emparejándose.



La crítica a Bixie ya llegó al Congreso

Hasta el Congreso del Estado llegó el reportaje de Noroeste sobre los pocos resultados y la falta de medidores para el programa de bicicletas eléctricas “Bixie” tras la inversión de casi 7 millones de pesos en Culiacán.

La Diputada Roxana Rubio fue quien retomó el caso al señalar que, pese a la inversión millonaria, en ocho meses solo cinco de las 16 estaciones proyectadas están funcionando.

Noroeste criticó además que el padrón de usuarios es de apenas 81 usuarios, pese a que se adquirieron 155 bicicletas y en ocho meses apenas suman mil 861 viajes.

La inversión de las bicicletas fue de 6.95 millones de pesos para 120 bicis activas y cinco de las 16 estaciones en uso.

Eso sin contar la inversión millonaria de la infraestructura física que se construyó para el funcionamiento de este programa. Se supone que iba dirigido para estudiantes en la zona poniente de la ciudad, que permitiría movilizarse entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Ciudad Universitaria de la UAS.

Por esto, Rubio señaló que este tipo de casos refleja la falta de capacidad para administrar los recursos públicos y dar respuesta a las necesidades de la población e hizo un llamado al Ayuntamiento para que brinde un informe integral sobre este caso.



Manual para hacer el ridiculo

La verdad es que batallamos mucho para valorar si debemos o no escribir o por lo menos tomar en cuenta las tonteras que hace el Diputado Serapio Vargas Ramírez para llamar a atención, pero la verdad es que este compa parece que trae un manual para hacer el ridículo y lo está perfeccionando.

Ayer se presentó en el Congreso del Estado disfrazado de policía, pero más bien parecía un disfraz de una combinación de Clavillazo y el Agente 777 de Cantinflas, para anunciar que respalda la iniciativa presentada hace más de un año por la Diputada Juana Minerva Vázquez González.

La iniciativa busca que los agentes municipales porten cámaras de video en sus uniformes y patrullas, para que sus actuaciones queden registradas.

Lo peor es que al parecer los dos ignoran que en municipios como Guasave y Badiraguato ya están a prueba los cambios para los nuevos juicios civiles, la desaparición de los juzgados de barandillas y las cámaras en las unidades y uniformes de los policías, que todavía está en fase de prueba justo como comenzó a prueba el actual sistema de justicia penal y oral y que comenzó en Angostura como una prueba independiente del resto del estado.

El catálogo de ridiculeces de Serapio, que se nota desesperado por aparecer en los mejores lugares de las encuestas de Morena para ser el coordinador de la 4T en Culiacán y ser el candidato a la Presidencia Municipal, incluye sacar basura de un dren contaminado, meterse desnudo a nadar en una playa desierta, ir por primera vez al basurón a ver cómo chambean los pepenadores y hasta avergonzarse en redes sociales con un supuesto “poema a Culiacán” que hasta dan ganas de que inventen en botón de “desver” en el Facebook.



¡FOUL!... Otra sobria decisión de la Gobernadora interina de Sinaloa, Gracielda Dominguez, es que canceló la pista de hielo que se instalaba en Palacio porque ¡no hay presupuesto!