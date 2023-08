Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Al parecer Xóchitl Gálvez sí “desayunará, comerá y cenará con mantequita”, como dicen en los ranchos, al menos lo que dure la precampaña, campaña y todo el proceso electoral rumbo a la elección presidencial del año que viene, ya que a como va encaminado todo, ella será la candidata del Frente Amplio por México que ya por fin alista su elección para el domingo. Y lo decimos porque Alejandro Moreno, más conocido como Alito, reconoció que a la priista Beatriz Paredes no le favorecen los sondeos o encuestas frente a Gálvez, bueno, eso ya estaba más que visto. De acuerdo con lo informado por el líder del PRI, mañana sostendría una reunión con los priistas para tomar la mejor decisión y que fortalezca a este frente opositor. Y como mensaje de “ya mejor dimite”, aseguró que la Senadora tlaxcalteca era una mujer de Estado, por lo que estaba seguro que ella tomaría la mejor decisión para México. ¿Así o más claro...?

Esperemos que lo de Gálvez no nazca como una candidatura muerta en lo que se refiere a una contienda de tú a tú, con quien salga abanderado de Morena, porque las encuestas, que por cierto ya están apareciendo por todos lados, no la favorecen, pues frente a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, los números no le darán. Una encuesta de Reforma frente a la aspirante del ahora llamado FAM, los morenistas obtienen ventaja en las preferencias electorales para las presidenciales. Ebrard sigue en la jugada y gustó mucho su cierre en la Ciudad de México, así que de todos modos a esto le falta un buen para cocinarse, apenas están cortando las verduras. Lo que menos queremos es una contienda aburrida y de trámite, sino un verdadero muestreo de ideologías y formas de ver la administración y los planes para este país. México se merece, no una simulación, sino una verdadera confrontación de visiones de cómo hacer mejor las cosas.

Durante su conferencia de prensa, la Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya se jactó de que en su administración los uniformes gratuitos que entrega el Gobierno del Estado no tienen logos de su sexenio. En su discurso criticó que el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel rotuló los uniformes y con el logo de su gobierno. “Los uniformes de nosotros no tienen puro, puro fulano o puro Morena o puro esto, no; tienen nada más el escudo del estado porque nosotros no tenemos ningún modelo de identidad de gobierno, no gastamos en eso, entonces lo único que llevan es eso, el escudo de Sinaloa”, dijo. Pero parece que a Rocha Moya se le olvidó que el año pasado los tenis gratuitos para nivel preescolar tenían los colores de Morena, y por ley esto está prohibido. La violación a la ley fue detectada por Noroeste cuando se revisó la licitación, y el Gobierno del Estado tuvo que cambiar el diseño. Y bueno, si bien esto fue solucionado en tiempo y no necesariamente el Gobernador estuvo involucrado en el diseño de los tenis morenistas, debe ser más centrado y no presumir que su administración está exenta de culto a la imagen pues hay cada imprudente tomador de decisiones. La imagen del Gobierno de Sinaloa, por ejemplo, en su administración fue coloreada de tinto para hacer juego con los colores del partido en el poder, así que no nos hagamos los santos. Solo de recordar a ese Alcalde que mandó pintar las patrullas de los colores de la 4T, hasta escalofríos dan.

Será hoy martes cuando por fin los abogados de la UAS reciban la famosa carpeta que faltaba para la audiencia que fue diferida y que se realizará el 31 de agosto, o sea el jueves. El mismo Rector Jesús Madueña Molina informó que recibirán la carpeta para ver lo que contiene, (no han de saber), ya que la audiencia pasada se difirió porque la Fiscalía Anticorrupción no entregó las carpetas de investigación a todos los defensores de los imputados. Eso dicen. Recordemos que Madueña Molina, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, y ocho funcionarios, miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad, tendrán que acudir ante el juez por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público. Por cierto que el Rector aprovechó el inicio del ciclo escolar 2023-2024 para de nuevo hacer alusión a la defensa férrea de la autonomía universitaria. Porque crece más y más el run run de que podría verse obligado a dejar la Rectoría, ya ve, lector, siempre hay apuntados, que, o se andan mostrando, o andan nombrando personajes a tontas y a locas, pero quién sabe y en una de esas.

