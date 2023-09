Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Si un callo que aúllan si se los pisan tienen los mandatarios de cualquier nivel, cuando más un Gobernador, es que les digan que su estado es un nido del tráfico de cualquier tipo, armas, droga, migrantes, etc. O sea pues, que les digan que es un estado inseguro.

Ya se vio el jueves

El ex Alcalde de Culiacán anda todo envalentonado por el proyecto en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que si votan a su favor, él volvería a ocupar la Presidencia Municipal, sí, ya no serán quejidos de un alma en pena por los rincones del edificio del Ayuntamiento, sino que piensa retomar posesión de inmediato.

Y se defiende con todo

¿2 de octubre, no se olvida?

¿Qué tal?, traía su as bajo la manga.

Los argumentos son que Salazar Gastélum es ministro de culto en la iglesia Manantial de Vida y un ministro no puede ejercer en el servicio público.

Para mañas, el ex Alcalde de Culiacán, ya que en el inicio del juicio oral en contra de Jesús Estrada Ferreiro fue diferido, sí, otra audiencia diferida, ya ni nos sorprende.

El regañado

También una lección le debe caer el titular de seguridad, tiene un jefe que tiene una conferencia cada semana y que no se detiene para nada cuando de hacer regaños públicamente se trata.

Si un callo que aúllan si se los pisan tienen los mandatarios de cualquier nivel, cuando más un Gobernador, es que les digan que su estado es un nido del tráfico de cualquier tipo, armas, droga, migrantes, etc. O sea pues, que les digan que es un estado inseguro.

Primero, aunque palabras más, palabras menos la hipótesis no es tan descabellada, pero parece que al Secretario se le olvidó que trabaja para este gobierno, y de repente se pone a hablar como si estuviera en su ciudad natal.

La cosa estalló cuando en su conferencia de prensa Semanera el Gobernador dijo que esas cosas no van, que el Secretario habló de más.

Black Mirror culichi

No ha habido pronunciamiento del Secretario, por su parte el Gobernador sólo mandó acusaciones a adversarios políticos.

Con una leyenda en la que emplazan al Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares , a renunciar so pena de revelar oscura información, aparece un cronómetro que va marcando la fecha y el tiempo para cuando se cumpla el plazo. Sí, pues, como una bomba de tiempo.

El merequetengue

de la mantas

Otros que se pusieron creativos, pero estos más a lo “culichi way”, son quienes anduvieron colgando mantas por varias ciudades del estado, donde aseguraban que el Partido Sinaloense se deslindaba de los procesos en los que estaba involucrado el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, sí, cómo no, el PAS fuera de la Universidad.

El PAS mandó un comunicado inmediatamente para negar lo publicado por tales mantas.

Y de paso aprovechó para hacer un llamado a la sociedad a no caer en engaños, y reprochar “rotundamente” la “persecución” política que se está ejerciendo en contra del Rector.

El Gobernador Rubén Rocha Moya también se deslindó de la colocación de las mantas.

Y de paso se puso a ironizar con el tema. “Las mantas, ve tú a saber quién las pone, pues si no es el Partido Sinaloense y ellos muy oportunos, luego aclaran que ellos no tienen que ver, o sea ¿cómo se van a desligar de la UAS? particularmente el control de la Universidad, tienen que ser muy rápidos para aclarar, no se vaya a malinterpretar”.

Como que le divirtió el tema al Mandatario estatal.