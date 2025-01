En un poco planeado discurso el Gobernador Rubén Rocha Moya arremetió acaloradamente contra las autoridades del futbol mexicano, cuando hablaba de seguridad pública y cómo el crimen organizado ha tenido atemorizado a Sinaloa desde hace cuatro meses.

Don Rubén

y su agarre parejo

Y ya lo decía Salvador Dalí sobre el surrealismo que gobierna a México, y en esta ocasión el Gobernador de Sinaloa quiso dejar una muestra de esta declaración que quedará para la historia.

Y es que el Gobernador fue cuestionado sobre el por qué Dorados de Sinaloa no juega en Culiacán y los propietarios del club prefirieron llevarse a sus jugadores a Tijuana para terminar allá los partidos de temporada. Que la decisión del equipo es debido al tema de inseguridad en el estado, pues al ser los juegos en la noche no hay posibilidad de llenar un estadio ante el miedo que representa la guerra que el narco ha tomado como campo de batalla a nuestra ciudad.

Pues el Gobernador calificó esto como un acto de poca solidaridad del equipo y la liga para con la ciudadanía local, que si bien es cierto que la decisión de Dorados para nada les ayudará a construir una identidad con la ciudad, pareciera que el Gobernador nada más quiere redirigir sus frustraciones por el tema de seguridad.

A final del día, el equipo es un ente privado y esas decisiones no competen al Gobernador Rubén Rocha Moya, que seguramente no acostumbra ir a los juegos de Dorados como para ofenderse tanto porque no jueguen aquí.

Lo lamentable de este tipo de discursos es que pueden generar cierta incertidumbre para empresarios que puedan llevarse sus empresas a otro lado, bajo la idea de que Rocha Moya no es empático ante la situación que se vive.