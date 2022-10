En un alarde de independencia y congruencia con sus representados, Zamora prometió que votaría en contra de la permanencia de los militares en las calles, pero finalmente se dobló y terminó siguiendo los dictados de la mayoría morenista.

Vergonzoso

Ahora anda diciendo que no lo “doblaron”, mejor haría en quedarse callado. Hace tiempo que debería haber aprendido que en boca cerrada no entran moscas.

Pero nadie le creyó, Zamora nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, y los sinaloenses hace mucho que aprendieron a leer a sus políticos, así que le cobraron en las redes lo que no pueden decirle en la cara.

Sin opciones

Roguemos porque un día no se den cuenta que ya son dueños del País y decidan tomarlo para ellos.

Con la promesa de que sería la Guardia Nacional la que se encargaría de enfrentar el fenómeno de la violencia, las policías fueron reducidas a la miseria, pero en el tramo final del sexenio ya no hay policías y a la Guardia Nacional no se le ve por ningún lado.

La verdad es que no se trata de estar a favor o en contra de que los militares ayuden en tareas de seguridad, lo triste es que este País no tenga otra opción.

Al parecer El Químico va a ‘perdonar’ ese viaje a Europa

Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, está viviendo horas complicadas al frente de la Comuna mazatleca, y de a poco va perdiendo adeptos dentro de Morena, si no es, que ya los ha perdido todos, y él lo sabe, es por eso ya duda si irá o no a Madrid..

El Edil ha salido en varias ocasiones fuera del País, desde Europa hasta Estados Unidos, y a varias ciudades de México, dizque a promocionar Mazatlán en materia turística, siempre las críticas por ello se le habían resbalado, al punto que en pleno huracán en Mazatlán, andaba de la mano en Texas con una mujer caminando por los malls de la ciudad norteamericana.

Ahora que ya se formalizó si viaje a España, ese “Químico” de hace años, sin lugar a dudas ya hubiera tenido sus maletas listas para irse a Madrid, digo, puede que se vaya, pero que de momento no lo haya asegurado, es claro que lo hace para mermar la crítica que en este momento hay en su contra y su administración.

El pasado viernes se le entregó a los diputados la revisión del tema de las luminarias, y sabe a la perfección que no es lo mejor estar fuera del País, cuando pudieran venir denuncias contra él y sus allegados que fraguaron esta compra que ya fue cancelada, pero se desconoce aún las consecuencias de ello.

Benítez Torres sabe que su imagen está desgastada, golpeada por los mismos ataques que ha recibido desde el Congreso del Estado, así como del Ejecutivo estatal, y que si bien no se ha revelado como Estrada Ferreiro, al que por menos el Legislativo se echó al plato, sabe a la perfección que no cuenta con el apoyo de este ente.

¿Qué pasará con “El Químico”? Pues no sabemos, lo que sí sabemos es que hay razones de sobra para que termine peor que Jesús Estrada Ferreiro, pero el Edil mazatleco ha torcido su brazo totalmente frente al Gobernador, tal vez eso es lo único que lo ha salvado, veremos si es suficiente, pero cuando vimos en la semanera que Rocha le dio la espalda, pues ya nada es seguro, de momento, a ver si se va o no a España ¿ustedes qué piensan, lo hará o no?