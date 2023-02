Ayer, durante la mañanera quedó muy claro quiénes son los enemigos de López Obrador y su gobierno (en su cabeza, claro), lo mismo se le fue a la yugular a políticos, comunicadores e intelectuales pues el asunto es que para él, todos los “100 mil asistentes”, son los conservadores que quieren que nada cambie, parte de un grupo reaccionario que quiere mantener el status quo.

Más tarde Bernal envió una réplica a este medio, misma que se publica hoy donde aclara que el recurso de nómina no es para 3 sino para 5 meses, algo que el documento en que se sustenta la nota de Noroeste no precisa. Igual lo agradecemos. Ojalá Bernal se acerque más al gremio y pugne por mayores recursos para la defensa del mismo ante el gobierno del estado.

Desde el principio hubo duda de darle tal cargo a una persona que no es activista ni periodista, pero su falta de resultados sin duda van dando la razón a que este no es su espacio.

Que no habrá disculpa pública

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, se niega a pedir disculpas por supuestamente ofender al Diputado José Manuel Luque Rojas, y es que usted recordará que la semana pasada se vivió el drama de que según el Rector llamó perro al Diputado.

Ahora el Rector, aunque el Congreso de Sinaloa emitió una recomendación para que se disculpara, sostiene que él no ofendió a nadie.

Según la cosa estuvo así, Luque Rojas le habría reclamado porque no han hablado sobre la aprobación de la Ley de Educación Superior, y Madueña Molina le contestó que él habla con el dueño de los perros no con el perro.

Pues bien, en una entrevista con medios de comunicación ayer lunes entre tantos cuestionamientos respecto a la Ley Orgánica de la UAS, el Rector regaló una frase con el mismo formato pero ahora dirigida a medios de comunicación.

“Yo no hablo con el Gobernador a través de ustedes”, dijo.

La misma gata pero revolcada.

Pues el Diputado Luque Rojas merece el respeto de todo mundo, pero ese papelito de “oigame no... usted me ahorcó”, en este caso “óigame no, me dijo perro”, pues cómo que no va, que mejor se dedique a analizar la ley por si hay violaciones a la UAS y la tan defendida “autonomía universitaria”, esa que aplica para todos menos para el cuenismo y su partido.

¿Y siempre salta la duda? ¿Quién será el dueño de los perros?