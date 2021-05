“Si lo preguntan, en las tres había motivos de sobra para sancionar al candidato de la alianza, pero eso no ha quitado que el PRI, PAN y el PRD hayan pegado el grito en el cielo por las sanciones en contra de su abanderado, al punto de que acusaron que una de las magistradas del Teesin, es allegada de Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena”.

Zamora vs el Teesin

Ya si pasa su reclamo o no, es otro tema, pero lo que es cierto que los castigos a Zamora fueron votados 3 contra 2, es decir, solo un voto fue la diferencia.

Aquí no vamos a decir quién, pero si medio leen los chismes politiqueros sabrán de quién se habla, el punto es que ya la Presidenta del Teesin dijo que si alguien no estaba de acuerdo con el hecho de que un magistrado vote a favor o en contra, pueden pedir que sea removido.

Si lo preguntan, en las tres había motivos de sobra para sancionar al candidato de la alianza, pero eso no ha quitado que el PRI, PAN y el PRD hayan pegado el grito en el cielo por las sanciones en contra de su abanderado, al punto de que acusaron que una de las magistradas del Teesin, es allegada de Rubén Rocha Moya , candidato a la Gubernatura por Morena.

Como gotas de agua

En lo que deciden cuándo parar la guerra entre el partido y las autoridades electorales, que no se les olvide que en el estado si a alguien ha favorecido el órgano garante es a estas candidaturas en común, pues la alianza Va por Sinaloa es amonestada por lo menos una vez por semana, por sus errores.

“Al diablo con las instituciones”, como dijo el Presidente en su momento, ahora se disfraza de otras palabras, como: “el INE no es imparcial”.

Pura faramalla

El caso del asesinato del perrito “Rodolfo Corazón”, en Los Mochis, no ha dejado de dar de qué hablar.

Resulta que el viernes, un Juez decidió conceder suspensión condicional del proceso al joven acusado de causarle brutalmente la muerte al animal, o sea, que su juicio lo siga en libertad, esto tras haber estado en prisión sólo por 11 días.

La defensa del joven había solicitado la salida alterna cuatro días antes, argumentando que el supuesto delito no rebasa una pena de cinco años de prisión, y contempla factible una reparación del daño.

Tras la audiencia se decidió que el joven acuda a firmar al juzgado, que no salga del estado, que reciba atención sicológica y que permanezca disponible para la autoridad.

La decisión, desde luego, generó polémica entre quienes se han consagrado a la defensa de los animales y de sus derechos.

Por ejemplo, Gabriela López Juárez, directora de la Fundación Laika, llegó a calificar de “montaje” todo el caso, y acusó que la detención del señalado sólo se debió por presión mediática y no por un interés genuino de hacer justicia al indefenso animal.

Todo esto se da en un contexto en el que se dio un veto a reformas en la materia al código penal por parte del Ejecutivo estatal, que han impedido que se tengan penas más altas por este delito.

El asunto es que la Ley no permite castigar a alguien que lastima a un animal en Sinaloa, así que mientras no se reforme la Ley, no se puede esperar otra cosa.