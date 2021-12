El asunto es que se suponía que el Gobierno saliente de Quirino Ordaz Coppel le dejó las finanzas en forma al actual Gobierno de Rocha Moya, para que no sufriera las “ansiedades” de fin de año, y de pronto nos anuncian la posibilidad de solicitar créditos para evitar apreturas.

Cierre de año

El déficit

Estrategia financiera

El Gobierno federal no tiene por qué pagar las cuentas del Gobierno estatal, pero resulta que durante todo el año, el Gobierno de Sinaloa paga una parte de los gastos de Salud y Educación, gastos que debería de pagar el Gobierno federal.

A esta cuenta que se le va acumulando al Gobierno federal se le llama “déficit” y al final se convierte en un “guardadito” para el Gobierno estatal que reclama a Hacienda a final de año, y con este dinero generalmente se cubren los gastos de fin de año.

El asunto es que usted ya se imaginará que la burocracia no tiene tiempos fijos, el dinero igual llega antes o después del 15 de diciembre, la fecha límite para pagar los salarios y aguinaldos de los trabajadores del Estado.

Así que previendo que los recursos puedan retrasarse, el Gobernador Rubén Rocha Moya se apalabra con los bancos y solicita dos créditos, de 300 millones cada uno, por si los necesita.

Ojalá y los recursos lleguen, y sería ideal que lleguen a tiempo. Nunca ha pasado que no lleguen, pero como andan las cosas tan impredecibles en estos tiempos, Rocha Moya mejor se aseguró, no vayan a quemarle el Palacio de Gobierno, los trabajadores si no llega su dinero.