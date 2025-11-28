Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Desde que inició el cuenato, cómo se le conoce a todo el lapso de años que mantuvo su cacicazgo el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, y le permitió mantener el poder y ordeñar tanto a la Universidad que aún hay repercusiones por ello, todo el Consejo Universitario se ha armado a modo y con pura raza afín a los militantes de los Cuén y el Partido Sinaloense.

¿Recuerdan a

los manipulados?

En su primera sesión del Consejo Universitario, un grupo de consejeros alumnos de diferentes escuelas acusaron que había alumnos en los movimientos de las preparatorias y facultades que estaban siendo manipulados por los trabajadores y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa para sus propios fines. Ah, pues aquí ya nos van a dar la razón a las críticas que hicimos sobre esa absurda e ignorante postura, que mostraba justamente cómo quienes se quejaban de la manipulación eran justamente los más manipulados. Desde que inició el cuenato, cómo se le conoce a todo el lapso de años que mantuvo su cacicazgo el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, y le permitió mantener el poder y ordeñar tanto a la Universidad que aún hay repercusiones por ello, todo el Consejo Universitario se ha armado a modo y con pura raza afín a los militantes de los Cuén y el Partido Sinaloense. Siempre hubo coordinadores de carrera operando para desestimar o engañar a quien pensaba que podría llegar democráticamente, usando viejas argucias como esconder la convocatoria o simplemente amenazar con correrlos. Pues ahora resulta que estos que se quejaban de las manipulaciones este viernes van a salir en una “manifestación pacífica” a favor de las autoridades de la Universidad, que encabeza el Rector Jesús Madueña Molina. Y es que es obvio que Madueña no es cualquier pelagatos, pues es una persona inteligente y lista, y por supuesto sabe que las movilizaciones van a subir de tono como espuma debido a que tienen justificaciones como el hecho de que las instalaciones de la mayoría de los centros de estudios están para llorar o que sigue habiendo maestros acosadores de alumnos en cualquier escuela y raza pícara en cualquier administración. No por nada mandó desde el miércoles una revisión de infraestructura y equipamiento para ver que se puede solventar de inmediato y dar respuesta a las exigencias de los alumnos. Y tan lo sabe que de pronto le preocupan los episodios como el de ayer, que decenas de alumnos se manifestaron en la entrada de Ciudad Universitaria y lograron estremecer la vigilancia del complejo, con su razón y derecho a manifestarse y con mucha valentía pese a la intimidación de los trabajadores. Pues así es que hoy se verán muchos manipulados, raza que ni le interesa el movimiento, ni está en contra ni a favor, pero que no le queda de otra que salir de sus clases para marchar por la UAS. Ya nos imaginamos al ridículo del Willy Ibarra poniendo la canción de “Que vivan los estudiantes”, cómo no ponen una que diga que los funcionarios de la UAS ¡regresen lo que se robaron!

Escuelas replegadas por miedo

El regreso a las clases virtuales en Villa Juárez por violencia exhibe que la educación retrocede cada vez que la inseguridad avanza. Esto, luego de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura decidiera al fin hacer caso a las peticiones de profesores y maestros que encadenaron las escuelas para no tener la infortuna de ser próximas víctimas de una guerra que persiste hasta hoy. La medida puede ser necesaria, aunque también es un mensaje sobre el estado real de las garantías básicas en la comunidad. Lo más grave es que no se trata de una sorpresa, porque desde septiembre, docentes habían solicitado migrar a la virtualidad por las balaceras ocurridas en horario escolar. La respuesta llegó sólo después de que madres y padres cerraran planteles con cadenas, una reacción tardía del gobierno y además forzada por la presión social. Además, la virtualidad no compensa lo que se pierde, solo profundiza desigualdades, dificulta el aprendizaje y desdibuja el papel de la escuela como espacio de estabilidad para niñas y niños. Presentarla como solución temporal es comprensible, pero depender de ella por violencia es aceptar un retroceso preocupante. El fondo del problema no es la modalidad educativa, sino por qué una comunidad necesita protegerse a tal grado para garantizar su día a día. Mientras las acciones de seguridad sigan siendo insuficientes y reactivas, Villa Juárez seguirá viviendo entre parches temporales, pero sin una respuesta que realmente enfrente la raíz del conflicto.

¿Quién sigue?

Tras la renuncia de Fabiola Rodríguez a la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán por “motivos personales”, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que viene otro recorte, perdón, otro cambio en su equipo de trabajo. La Alcaldesa tiene mucha tela de donde cortar, pues hay mucho personal en varias dependencias que es aún fiel a los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Édgar González y que no son afines al movimiento. Y ya hay muchas especulaciones y varios directores o jefes de dependencias, incluso de comunicación, que están esperando que no les toque la guillotina. La Alcaldesa dijo que el cambio que hace falta en su equipo de trabajo lo hará antes de que cierre el presente año. Pero por ahí se escuchan ruidos en los pasillos de la actividad deportiva.

Se esperan un mejor trato a la prensa

Fabiola Rodríguez, quien “renunció” a la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, se había convertido en una piedra en el zapato para la prensa, ya que tenía muy mala atención con los medios o portales que no estaban a modo con el actual gobierno municipal. Basta recordar el trato que Fabiola le dio a la prensa la noche del Grito de Independencia y la celebración en la explanada de la Plazuela República, donde intentó que los reporteros críticos se acomodaran en un “corral” justo al asta Bandera, mientras que a los que controlaba los agasajó con recorrido y hasta bocadillos. En fin, esperemos que con la llegada de Isis Vidal Merino, que desde ayer asumió la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, cambie el trato con la prensa, no se requieren privilegios personales, solo respeto y buena comunicación. La nueva directora de Comunicación Social dio a conocer que ha laborado en la Ciudad de México y proviene de Tepic, Nayarit, donde trabajó en Comunicación Social y su llegada a su nueva responsabilidad se dio tras una entrevista con la Alcaldesa Palacios Domínguez.

La broma de

Humberto Zerón

El Subsecretario de Seguridad estatal, General Humberto Zerón Martínez, bromeó la mañana de ayer tras decir que mediante el operativo policial fortalecerán la tradición ancestral de Cosalá para ahuyentar “todos los males y peligros” que rondan. Durante el evento en la Secretaría de Turismo de Sinaloa, para dar a conocer el tradicional Festival de las Velas, se refirió a la tradición de usar “Brameadores” que replican el rugido del jaguar, para “ahuyentar las energías negativas o malévolas que acechan, además de proteger y purificar el espacio de influencias espirituales indeseables”, y que usan los pobladores para limpiar el camino de todo lo malo al municipio de Cosalá tan fuertemente golpeado por los grupos delictivos. En este instrumento los pobladores cosaltecos cifran el deseo de lograr la paz física y espiritual que tanto anhelan como el resto de los sinaloenses, como fue explicado por los organizadores de la celebración religiosa la Fiesta de las Velas del 11 de diciembre. La broma la precedió para anunciar que ya cuentan con todo un despliegue por la autopista y puestos de control por el camino al municipio para reforzar con 400 elementos de la Guardia Nacional, Policía estatal, municipal y la Marina: “Nosotros, para complementar el efecto de los bramadores y ahuyentar todos los males, ¿no?”. Desató risas congeladas entre los organizadores del evento, la Secretaria de Turismo y medios de comunicación presentes. El Subsecretario de Seguridad reafirmó que sostuvieron una reunión previa las autoridades federales, estatales y municipales para diseñar el operativo que reforzará la presencia en Cosalá y en las rutas que traerán a los visitantes para escoltarlos mediante convoys y se sientan arropados y seguros en el trayecto, y generar las condiciones del evento para que luzca y se viva tranquilo.

¿Recuerdan a

los manipulados?

En su primera sesión del Consejo Universitario, un grupo de consejeros alumnos de diferentes escuelas acusaron que había alumnos en los movimientos de las preparatorias y facultades que estaban siendo manipulados por los trabajadores y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa para sus propios fines. Ah, pues aquí ya nos van a dar la razón a las críticas que hicimos sobre esa absurda e ignorante postura, que mostraba justamente cómo quienes se quejaban de la manipulación eran justamente los más manipulados. Desde que inició el cuenato, cómo se le conoce a todo el lapso de años que mantuvo su cacicazgo el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, y le permitió mantener el poder y ordeñar tanto a la Universidad que aún hay repercusiones por ello, todo el Consejo Universitario se ha armado a modo y con pura raza afín a los militantes de los Cuén y el Partido Sinaloense. Siempre hubo coordinadores de carrera operando para desestimar o engañar a quien pensaba que podría llegar democráticamente, usando viejas argucias como esconder la convocatoria o simplemente amenazar con correrlos. Pues ahora resulta que estos que se quejaban de las manipulaciones este viernes van a salir en una “manifestación pacífica” a favor de las autoridades de la Universidad, que encabeza el Rector Jesús Madueña Molina. Y es que es obvio que Madueña no es cualquier pelagatos, pues es una persona inteligente y lista, y por supuesto sabe que las movilizaciones van a subir de tono como espuma debido a que tienen justificaciones como el hecho de que las instalaciones de la mayoría de los centros de estudios están para llorar o que sigue habiendo maestros acosadores de alumnos en cualquier escuela y raza pícara en cualquier administración. No por nada mandó desde el miércoles una revisión de infraestructura y equipamiento para ver que se puede solventar de inmediato y dar respuesta a las exigencias de los alumnos. Y tan lo sabe que de pronto le preocupan los episodios como el de ayer, que decenas de alumnos se manifestaron en la entrada de Ciudad Universitaria y lograron estremecer la vigilancia del complejo, con su razón y derecho a manifestarse y con mucha valentía pese a la intimidación de los trabajadores. Pues así es que hoy se verán muchos manipulados, raza que ni le interesa el movimiento, ni está en contra ni a favor, pero que no le queda de otra que salir de sus clases para marchar por la UAS. Ya nos imaginamos al ridículo del Willy Ibarra poniendo la canción de “Que vivan los estudiantes”, cómo no ponen una que diga que los funcionarios de la UAS ¡regresen lo que se robaron!

Escuelas replegadas por miedo

El regreso a las clases virtuales en Villa Juárez por violencia exhibe que la educación retrocede cada vez que la inseguridad avanza. Esto, luego de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura decidiera al fin hacer caso a las peticiones de profesores y maestros que encadenaron las escuelas para no tener la infortuna de ser próximas víctimas de una guerra que persiste hasta hoy. La medida puede ser necesaria, aunque también es un mensaje sobre el estado real de las garantías básicas en la comunidad. Lo más grave es que no se trata de una sorpresa, porque desde septiembre, docentes habían solicitado migrar a la virtualidad por las balaceras ocurridas en horario escolar. La respuesta llegó sólo después de que madres y padres cerraran planteles con cadenas, una reacción tardía del gobierno y además forzada por la presión social. Además, la virtualidad no compensa lo que se pierde, solo profundiza desigualdades, dificulta el aprendizaje y desdibuja el papel de la escuela como espacio de estabilidad para niñas y niños. Presentarla como solución temporal es comprensible, pero depender de ella por violencia es aceptar un retroceso preocupante. El fondo del problema no es la modalidad educativa, sino por qué una comunidad necesita protegerse a tal grado para garantizar su día a día. Mientras las acciones de seguridad sigan siendo insuficientes y reactivas, Villa Juárez seguirá viviendo entre parches temporales, pero sin una respuesta que realmente enfrente la raíz del conflicto.

¿Quién sigue?

Tras la renuncia de Fabiola Rodríguez a la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán por “motivos personales”, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que viene otro recorte, perdón, otro cambio en su equipo de trabajo. La Alcaldesa tiene mucha tela de donde cortar, pues hay mucho personal en varias dependencias que es aún fiel a los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Édgar González y que no son afines al movimiento. Y ya hay muchas especulaciones y varios directores o jefes de dependencias, incluso de comunicación, que están esperando que no les toque la guillotina. La Alcaldesa dijo que el cambio que hace falta en su equipo de trabajo lo hará antes de que cierre el presente año. Pero por ahí se escuchan ruidos en los pasillos de la actividad deportiva.

Se esperan un mejor trato a la prensa

Fabiola Rodríguez, quien “renunció” a la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, se había convertido en una piedra en el zapato para la prensa, ya que tenía muy mala atención con los medios o portales que no estaban a modo con el actual gobierno municipal. Basta recordar el trato que Fabiola le dio a la prensa la noche del Grito de Independencia y la celebración en la explanada de la Plazuela República, donde intentó que los reporteros críticos se acomodaran en un “corral” justo al asta Bandera, mientras que a los que controlaba los agasajó con recorrido y hasta bocadillos. En fin, esperemos que con la llegada de Isis Vidal Merino, que desde ayer asumió la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, cambie el trato con la prensa, no se requieren privilegios personales, solo respeto y buena comunicación. La nueva directora de Comunicación Social dio a conocer que ha laborado en la Ciudad de México y proviene de Tepic, Nayarit, donde trabajó en Comunicación Social y su llegada a su nueva responsabilidad se dio tras una entrevista con la Alcaldesa Palacios Domínguez.

La broma de

Humberto Zerón