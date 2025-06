En un año marcado por la disputa interna del Cártel de Sinaloa, con saldos sangrientos que se multiplican en calles, brechas y sindicaturas, el Gobierno estatal sigue administrando el discurso para maquillar un entorno de miedo cotidiano.

Competitividad en caída

La competitividad, al final, no se construye sólo con conectividad ni con eslogans; se sostiene en justicia, seguridad y transparencia. Y en eso, por más que se aplaudan los avances tecnológicos o los rankings en banca digital, Sinaloa sigue reprobando.

El deterioro no es sólo estadístico, es estructural. Las cifras del IMCO son un termómetro que confirma lo que se siente en el aire: el estado se sostiene más por inercia que por estrategia. Y aunque no fue el que más cayó (Campeche y Quintana Roo se desplomaron más), el retroceso sinaloense se da en medio de una supuesta pacificación que no llega, de una presunta estabilidad institucional que no se refleja en las calles ni en los empleos.

También es relevante apuntar que el informe también reconoce avances: Sinaloa destaca en uso de banca móvil, cobertura hospitalaria, y hasta en esperanza de vida, pero ¿qué significa tener acceso a internet si no puedes salir a la calle sin miedo?

El descenso en el ranking no debería sorprender a nadie, salvo a quienes prefieren mirar hacia otro lado desde la comodidad del poder.

La cifra negra, ese eufemismo para los delitos que no se denuncian, es del 95 por ciento. En homicidios dolosos, el estado tiene una tasa de 26.3 por cada 100 mil habitantes y en agresiones contra periodistas, Sinaloa ocupa el deshonroso lugar 29.

Sinaloa se encuentra este año tres escalones más abajo en la escalera nacional de la competitividad. Del lugar 13 en 2024 al 16 en 2025, el Índice de Competitividad Estatal del IMCO no sólo evidencia una caída numérica, sino el derrumbe progresivo de la narrativa oficial que insiste en presumir gobernabilidad y crecimiento económico en medio de una crisis de seguridad que no ha dado tregua desde septiembre del año pasado.

Ni el mar mueve

la voluntad

Culiacán tiene mar. Bueno, un pedazo. Un rincón. Un último respiro costero llamado Bahía La Guadalupana, allá en la Península de Villamoros, donde el mar sí llega, pero el Gobierno no.

Y aunque parece increíble que el municipio conserve una playa, más increíble es que no haga nada con ella. Ni turismo, ni infraestructura, ni caminos, ni siquiera una techumbre pintada.

Allá, en Villamoros, no hay cooperativas, pero sí mareas inestables. No hay centro de salud, pero sí un cascarón abandonado que alguna vez se pensó como tal. No hay pavimento, pero sí lodo cuando llueve.

No hay parque, pero sí niños que crecen entre estructuras oxidadas. Y lo que piden no es tan imposible: quieren un malecón. No para selfies, sino para generar empleos. Pequeños negocios, administrados por la misma comunidad, condiciones para trabajar.

Quizá por eso no llegan respuestas. Porque no basta tener mar para que lleguen las inversiones. En Culiacán, hay que estar en el mapa político, no en el geográfico. Y Villamoros, aunque lo inunde el mar o lo seque la sequía, sigue fuera del radar.

Paradójicamente, la última playa de Culiacán no está en los planes de desarrollo, ni en los discursos de “reactivación económica” ni en los folletos de promoción turística. La Bahía La Guadalupana tiene mar, pero no tiene cabida en la agenda.a