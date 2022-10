Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El Mandatario estatal pidió paciencia a los padres y madres de familia por la rehabilitación de planteles vandalizados, diciendo que el Gobierno no puede hacer todo al mismo tiempo y que estaban trabajando en las escuelas por lo que no era necesario que hicieran manifestaciones.

Se tiran la ‘bolita’

Si bien es cierto que la responsabilidad de esto no recae tanto en el grupo, pues esto es parte de su estilo y concepto, quien tomó la decisión de subirlos al escenario como emergentes no tuvo la precaución en este sentido, ya que al ser organizadores se debe conocer tanto el historial como repertorio de la banda.

Bien amarrados

Como ya lo había anunciado la Senadora Imelda Castro Castro, la iniciativa sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 sí va.

Y es que la Senadora dijo que eso ya estaba más que arreglado y se había llegado a un acuerdo, sin presión con los demás grupos parlamentarios, en el cual por supuesto incluía al Senador Mario Zamora del PRI.

Al Senador le llovió la presión por todos lados, y varias veces se le insistió en que se sumará a favor, a lo cual había anunciado que él no estaba de acuerdo con esto y que su voto iría en contra, pero pues más pronto cae un hablador que un cojo y ahora dice que siempre sí. ¿Qué es lo que habrá hecho cambiar de opinión?

Aunque Zamora Gastélum siguió un poco en su tónica de que no me saquen a bailar que no quiero arrugar el traje. Dijo ayer en un comunicado que si los senadores de la mayoría aceptan este nuevo dictamen, él votará de manera responsable, a favor, pero que si no aceptan las modificaciones, y seguían con la política morenista de no moverle ni un punto, ni una coma, no contarán con su voto.

Y tan amarrados estaban que ayer, a eso de las 11 de la noche, el Senado aprobó el transitorio que dejara al ejército en las calles hasta 2028; los 3 senadores sinaloenses: Imelda Castro, Raúl Elenes y Mario Zamora votaron a favor.

Tome nota para cuando estemos en 2028, la inseguridad siga igual y estés legisladores anden buscando su voto para algún otro cargo público.