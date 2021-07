“Al parecer, desde el Poder Legislativo optarán por incluir un apoyo económico para incentivar a que la gente se involucre en estos temas, donde se tiene que reunir un perfil acorde y dedicar tiempo a las tareas”.

Ciudadanía a sueldo

Por otro lado está el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, si bien, fueron integrantes de los grupos de familiares que buscan las que respondieron a la convocatoria, no hubo organizaciones que acompañen este órgano.

En primer lugar está la convocatoria para la Comisión de Selección, que es la que designa los mejores perfiles para ocupar el Comité de Participación Ciudadana, la cual no quedó muy bien parada después de que se nombró la última participante del CPC, la ahora Presidenta Soledad Astrain , proceso en el cual hasta Edna Fong se salió de la comisión y dejó al descubierto algunas mañas para elegir personas a modo.

Las convocatorias para que la ciudadanía se involucre en procesos anticorrupción y de temas sociales, lanzadas por el Congreso de Sinaloa, se deberían declarar desiertas, ya que no hubo suficientes personas o grupos que se animaran a participar.

¡Llegó el gas!

Pues no, porque precisamente Pemex se encargará de la distribución.

¿Pues que no Pemex era la empresa más corrupta de toda la historia?

Claro que las demás empresas seguirán operando y se creará una nueva competencia, y Que conste que los precios del gas no serán subsidiados, ya que el precio se ajustará a las tarifas que ofrece Pemex.

¿Cambio de timón?

Esperemos que no sea pose para la foto.

Recordemos su postura pasada, donde les gritaba a los empresarios que vinieran si les convenía invertir en Culiacán, y si no, que ni se acercaran.

Ciudad para policías

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro también aseguró que tiene la idea de construir una “unidad habitacional segura” para que vivan las familias de los policías y los tránsitos de Culiacán.

Sí algo como un fraccionamiento de puros agentes de seguridad y agentes viales y sus familias. Incluso detalló que la idea es que esas familias paguen una renta simbólica de “500 a mil pesos mensuales” por esas casas.

Una vivienda que debe ser digna y segura para que no tengan los agentes el riesgo de que a algún familiar, a un hijo, a la esposa o al esposo, le pueda pasar algo mientras ellos trabajan exponiendo la vida.

La idea no es muy original, en Latinoamérica se ha implementado en Colombia con muy buenos resultados, pero ya no importa si Estrada Ferreiro la inventó o no, lo importante es que la construya.