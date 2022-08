‘No, para qué voy a hablar, está muy mal ella, está muy mal. Dile que no le van autorizar ni un peso que no sea racional, no puede ser, a los diputados le vamos a pedir saben que no puede ser, qué se cree, hubo varios periodistas que me recomendaron que esta era una mujer racional, no lo es’.

¿A dónde vamos a parar?

En un santiamén el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya cambió de parecer, y es que ayer en la mañana durante la conferencia semanera fue cuestionado por los altos salarios que quiere implementar la titular del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, y dijo que eso no se debe de hacer, pero que finalmente el Congreso es quien resuelve los asuntos presupuestales. Unas horas después, acaso más informado, endureció el discurso y dijo que él se va encargar de eso, que no se le autorice ningún peso que no sea racional, porque lo que está proponiendo la titular de este organismo está muy mal. “No, para qué voy a hablar, está muy mal ella, está muy mal. Dile que no le van autorizar ni un peso que no sea racional, no puede ser, a los diputados le vamos a pedir saben que no puede ser, qué se cree, hubo varios periodistas que me recomendaron que esta era una mujer racional, no lo es”. Y el Mandatario estatal lanzó la pregunta que va al meollo del asunto. “¿Y dónde va a quedar el recurso para atender a los periodistas, que sean agredidos, etcétera, o amenazados o bajo riesgo o bajo riesgo? No puede ser”. Por cierto, que ya escuchando a Rocha y a la lluvia de críticas sobre el recién creado instituto, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez exhortó a Jhenny Judith Bernal, a que implemente políticas de austeridad, esto ante la denuncia de consejeros del organismo que criticaron que el presupuesto prioriza salarios, vehículos y rentas, sobre las medidas de apoyo. En esta casa pensábamos que el Instituto iba a tener problemas de otro tipo, dado el riesgo que conlleva defender al gremio periodístico y a los activistas de derechos humanos. Recordemos que quienes pusieron el dedo en la llaga la semana pasada fueron los consejeros Griselda Triana, Alberto Morones y Rosina Ávila, quienes denunciaron a través de redes sociales que el 80 por ciento del presupuesto del instituto quieren gastarlo en conceptos que no van directo a la protección.

La rifa del tigre

Ante las críticas, Jhenny Judith Bernal, justificó su salario de 60 mil pesos argumentando que su trabajo no sólo se limitará al horario de oficina y que además es mucho menor a otros titulares de organismos autónomos. Además les recordó a los críticos que la selección del personal es una atribución de la directora. Dice que la ley no la obliga a hacer esta convocatoria pública, pues ella es la que decide, a quienes estarán en su equipo. Y que nos regala esta joyita: “Dicen que me saqué la rifa del tigre, y creo que sí, ya lo vi. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de riesgo también es alto”.

Cero empatía

Este regreso a clases, el primero en dos años de pandemia que se hizo de manera presencial estuvo plagados de manifestaciones de padres de familia y alumnos del nivel básico en todo el estado, la razón: piden mejores condiciones en la infraestructura, mobiliarios y servicios de energía eléctrica y agua potable. O sea, un poquito de dignidad nada más. Durante la pandemia cuando los menores estuvieron recibiendo clases de manera virtual, miles de escuelas fueron abandonadas por las autoridades educativas, lo que permitió que fueran robadas, vandalizadas y sufrieran daños severos en la infraestructura por la falta de uso y mantenimiento. Desde entonces a la fecha solo 650 han sido atendidas y reparadas por el Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa. Al cuestionarlo sobre los resultados el titular del Isife respondió, sin el menor remordimiento ni empatía con los cientos de padres y alumnos que se manifestaron en todo el estado, que no pueden hacer nada, que no hay recurso suficiente y que no pueden arreglar en un dos por tres todas las escuelas. Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya dijo en cadena nacional frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador que solo 43 escuelas no volverán a clases presenciales por las fallas en la infraestructura, el director del Isife, Hugo Echave aseguró que todas tienen alguna necesidad, desde techos, energía eléctrica, agua potable, drenaje, bardas, baños, iluminación, aires acondicionados, rampas y demás, pero enfatizó que aunque el Gobernador les dé “un costal de dinero” ellos trabajan a su ritmo y son protocolos que deben seguir. En pocas palabras “aguántense”.

El Alcalde vuelve

a su primaria

En un arrebato de nostalgia el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, acudió al inicio de clases a su primaria, la José Vasconcelos. Ahí, acompañado de su mamá, la señora Rossy Mendívil, se reencontró con su maestra de la infancia y recorrió brevemente los pasillos del plantel. El Alcalde quiso amenizar la mañana contando una historia: “En aquella esquina se aparecía una pata de gallo y decían que era el diablo”, dijo. Para su sorpresa fue corregido por los niños: ¡ahora es una pata de lobo! Por ahí en el encuentro y con ánimos de inspirar a los niños una maestra les dijo “Vean que sí se puede, él estudió aquí y ahora es Alcalde”.

Víctimas de

desapariciones