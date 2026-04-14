Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La presión surtió efecto. Tras hacer público el adeudo, que supera los 970 mil pesos, la administración municipal encabezada por el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza salió a fijar postura y, sobre todo, a comprometer fechas. La cuenta regresiva ya comenzó. Y esta vez, no hay margen para que el compromiso se quede en papel.

Bomberos bajo protesta y Ayuntamiento contra reloj en Navolato

El conflicto entre el Cuerpo de Bomberos de Navolato y el Ayuntamiento encendió una señal de alerta que difícilmente puede ignorarse: una corporación esencial operando bajo protesta por falta de recursos. La presión surtió efecto. Tras hacer público el adeudo, que supera los 970 mil pesos, la administración municipal encabezada por el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza salió a fijar postura y, sobre todo, a comprometer fechas. En un comunicado, el Ayuntamiento aseguró que ya realizó el pago correspondiente a enero, y estableció el 4 de mayo como fecha límite para liquidar el resto de los pendientes. Es decir, una ruta clara... pero también un plazo que ahora será observado de cerca. El mensaje no es menor: cuando los bomberos alzan la voz, no se trata de un reclamo político más, sino de una advertencia directa sobre la capacidad de respuesta ante emergencias. Como parte de la solución, el Gobierno municipal anunció que reforzará la coordinación con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, organismo clave porque canaliza aportaciones ciudadanas destinadas precisamente a sostener a la corporación. La promesa es simple: que el dinero llegue completo, a tiempo y con transparencia. Sin embargo, el trasfondo deja ver una tensión estructural. Aunque el Ayuntamiento presume que desde febrero de 2025 otorga un apoyo, esa cantidad resulta limitada frente a las necesidades operativas y, sobre todo, frente al monto acumulado del adeudo denunciado. En otras palabras, el problema no es sólo de flujo, sino de fondo. Del lado de los Bomberos, la decisión de continuar operando, pese a la inconformidad, habla de compromiso, pero también de la delgada línea en la que trabajan: sosteniendo el servicio mientras exigen condiciones mínimas para hacerlo. La cuenta regresiva ya comenzó. Y esta vez, no hay margen para que el compromiso se quede en papel.

Viven comerciantes Semana Santa pobretona

Atrás quedaron aquellos tiempos donde las vacaciones de Semana Santa eran sinónimo de cartera abierta y derroche en las playas sinaloenses porque hoy, la realidad que reporta la Unión de Comerciantes de Culiacán es mucho más austera y tiene un nombre que cala: “turismo de lonche”. Resulta que las familias, ante una crisis que no da tregua y una incertidumbre que asusta, han optado por la técnica del hágalo usted mismo, consistiendo en comida preparada en casa y un gasto máximo de 800 pesitos para no desfalcarse. Dice la UCC que las expectativas andaban volando por el 80 por ciento, pero el aterrizaje fue forzoso y apenas rozaron el 50 por ciento. Lo más preocupante no es sólo que se vendiera menos que el año pasado, sino que comparado con aquel 2018 antes de que la pandemia y la inseguridad nos cambiaran el mapa, la caída es de un estrepitoso 60 por ciento. Los comerciantes esperaban el agosto en abril, pero se toparon con consumidores que cuidan cada peso como si fuera el último, porque para muchos, el trabajo escasea o el miedo al futuro pesa más que las ganas de estrenar. Y mientras el sector comercial intenta sacar la cabeza del agua, la crítica hacia el Gobierno no se hizo esperar. El diagnóstico de la UCC es que la respuesta oficial ha sido insuficiente. No se trata sólo de soltar dinero en apoyos aislados, sino de un acompañamiento institucional que evite que las cortinas de los negocios se bajen para siempre. Parece que, para las autoridades, la crisis es sólo una mala racha, pero para los que pagan nómina, es una pared que no los deja avanzar. Ya con la mira puesta en mayo, los comerciantes andan con pies de plomo y las inversiones para el Día del Niño y de las Madres serán moderadas, de un 40 a 60 por ciento, para no arriesgar lo poco que queda. Eso sí, el aviso para los hijos y esposos está dado y es que las mamás ya no quieren licuadoras ni artículos para chambear en la casa porque ahora piden tecnología, belleza o el efectivo en mano para ellas decidir. Habrá que ver si para entonces el bolsillo da para el celular nuevo o si el lonche también se impone en el festejo a la reina del hogar.

Aguaruto y sus carencias

Qué dificil de creer que en pleno 2026 todavía haya en lugares como el centro de Aguaruto un sistema de alumbrado público tan deplorable que da mucha ñáñara visitar la sindicatura ya que entra la noche. Y usted dirá, pero qué exagerado el Centinela, pues ¿a quién le puede importar ir a Aguaruto de noche? Pues aunque no lo crean, el centro de la sindicatura tiene mucha actividad, aún de noche, y una prueba son los decenas de negocios que florecen a pesar de la oscuridad y la mala condición de algunas partes de la calle principal. Cualquiera que lo visite puede ir por snacks, tamales, hot dogs, hamburguesas, pizzas, cafés, frapés con postres o baguets, sushis y tacos y quesadillas al pastor o de carne asada. La pequeña central gastronómica, estamos seguros, sería otra con un buen alumbrado. Pobre Aguaruto, tan lejos del alumbrado y tan cerca de las estatuas de San Judas Tadeo. ¡FOUL!... La Junta de Alcantarillado de Ahome anunció que ya iniciaron una de las tres etapas en que limpiarán el dren Juarez, la primera etapa incluyó un tramo que no se limpiaba ¡desde 1943!

Bomberos bajo protesta y Ayuntamiento contra reloj en Navolato

El conflicto entre el Cuerpo de Bomberos de Navolato y el Ayuntamiento encendió una señal de alerta que difícilmente puede ignorarse: una corporación esencial operando bajo protesta por falta de recursos. La presión surtió efecto. Tras hacer público el adeudo, que supera los 970 mil pesos, la administración municipal encabezada por el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza salió a fijar postura y, sobre todo, a comprometer fechas. En un comunicado, el Ayuntamiento aseguró que ya realizó el pago correspondiente a enero, y estableció el 4 de mayo como fecha límite para liquidar el resto de los pendientes. Es decir, una ruta clara... pero también un plazo que ahora será observado de cerca. El mensaje no es menor: cuando los bomberos alzan la voz, no se trata de un reclamo político más, sino de una advertencia directa sobre la capacidad de respuesta ante emergencias. Como parte de la solución, el Gobierno municipal anunció que reforzará la coordinación con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, organismo clave porque canaliza aportaciones ciudadanas destinadas precisamente a sostener a la corporación. La promesa es simple: que el dinero llegue completo, a tiempo y con transparencia. Sin embargo, el trasfondo deja ver una tensión estructural. Aunque el Ayuntamiento presume que desde febrero de 2025 otorga un apoyo, esa cantidad resulta limitada frente a las necesidades operativas y, sobre todo, frente al monto acumulado del adeudo denunciado. En otras palabras, el problema no es sólo de flujo, sino de fondo. Del lado de los Bomberos, la decisión de continuar operando, pese a la inconformidad, habla de compromiso, pero también de la delgada línea en la que trabajan: sosteniendo el servicio mientras exigen condiciones mínimas para hacerlo. La cuenta regresiva ya comenzó. Y esta vez, no hay margen para que el compromiso se quede en papel.

Viven comerciantes Semana Santa pobretona

Atrás quedaron aquellos tiempos donde las vacaciones de Semana Santa eran sinónimo de cartera abierta y derroche en las playas sinaloenses porque hoy, la realidad que reporta la Unión de Comerciantes de Culiacán es mucho más austera y tiene un nombre que cala: “turismo de lonche”. Resulta que las familias, ante una crisis que no da tregua y una incertidumbre que asusta, han optado por la técnica del hágalo usted mismo, consistiendo en comida preparada en casa y un gasto máximo de 800 pesitos para no desfalcarse. Dice la UCC que las expectativas andaban volando por el 80 por ciento, pero el aterrizaje fue forzoso y apenas rozaron el 50 por ciento. Lo más preocupante no es sólo que se vendiera menos que el año pasado, sino que comparado con aquel 2018 antes de que la pandemia y la inseguridad nos cambiaran el mapa, la caída es de un estrepitoso 60 por ciento. Los comerciantes esperaban el agosto en abril, pero se toparon con consumidores que cuidan cada peso como si fuera el último, porque para muchos, el trabajo escasea o el miedo al futuro pesa más que las ganas de estrenar. Y mientras el sector comercial intenta sacar la cabeza del agua, la crítica hacia el Gobierno no se hizo esperar. El diagnóstico de la UCC es que la respuesta oficial ha sido insuficiente. No se trata sólo de soltar dinero en apoyos aislados, sino de un acompañamiento institucional que evite que las cortinas de los negocios se bajen para siempre. Parece que, para las autoridades, la crisis es sólo una mala racha, pero para los que pagan nómina, es una pared que no los deja avanzar. Ya con la mira puesta en mayo, los comerciantes andan con pies de plomo y las inversiones para el Día del Niño y de las Madres serán moderadas, de un 40 a 60 por ciento, para no arriesgar lo poco que queda. Eso sí, el aviso para los hijos y esposos está dado y es que las mamás ya no quieren licuadoras ni artículos para chambear en la casa porque ahora piden tecnología, belleza o el efectivo en mano para ellas decidir. Habrá que ver si para entonces el bolsillo da para el celular nuevo o si el lonche también se impone en el festejo a la reina del hogar.

Aguaruto y sus carencias