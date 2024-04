Ya van varios días desde que el 22 de marzo desaparecieron 66 personas, entre ellos 22 niños y niñas, y ya parecieron 58 con vida... pero quedan pendientes ocho. De esos ocho pendientes se sabe que son cinco hombres y tres mujeres, pero ni la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ni la Fiscalía General de Sinaloa han dicho los nombres de los desaparecidos, no han compartido fichas que expresamente digan que son los pendientes, y cuando son cuestionados se echan la bolita unos a otros.

Captores y capturados

Rubén Rocha Moya reveló durante su conferencia de prensa La Semanera que las retenciones que se dieron hace unos días en Culiacán, en donde se llevaron a 66 personas, ocurrieron sin violencia. Según el gobernador, por la forma en que se dieron las retenciones, capturados y captores se conocían.

Esto se dio cuando le preguntaron que si a poco en Culiacán puede andar paseándose un grupo armado sin ser visto, lo que evidentemente al Góber no le sentó bien, pues en su cara se vieron gestos de que estaba pasando por un mal momento.

Y después de esta pregunta el Mandatario dice que no se encontraron ni rasguños ni balazos en las casas de donde se llevaron a las personas.

Pues si solo eso es la evidencia que usa el Gobernador para asegurar que las retenciones se hicieron casi de manera pacífica, qué delicado. Básicamente es minimizar el hecho, no investigarlo como retención sino como ausencia, dándole responsabilidad de su propia captura a la víctimas.

Solo podemos imaginar el infierno que se vivió aquella noche, pues que no haya habido forcejeos no significa que la retención fue pacífica o que las víctimas tenían tanto miedo que no vieron viable reaccionar a que se los llevaran.

De este tema ya van varios días y faltan por aparecer con vida ocho de las 66 personas retenidas, y la autoridad estatal ha admitido desconocer qué motivó el hecho.

Exhibidos en mantas

El Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, dijo ayer que de las cuatro personas exhibidas en mantas con mensaje atribuido al narcotráfico, dos son familiares de algunos de los ocho desaparecidos pendientes de ubicar de la retención masiva.

Estos comentarios fueron vertidos por Mérida Sánchez después de que medios de comunicación insistieran en tener acceso a la lista de las personas desaparecidas.

Y es que ya van varios días desde que el 22 de marzo desaparecieron 66 personas, entre ellos 22 niños y niñas, y ya parecieron 58 con vida... pero quedan pendientes ocho.

De esos ocho pendientes se sabe que son cinco hombres y tres mujeres, pero ni la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ni la Fiscalía General de Sinaloa han dicho los nombres de los desaparecidos, no han compartido fichas que expresamente digan que son los pendientes, y cuando son cuestionados se echan la bolita unos a otros.

¿De verdad no saben a quién están buscando? Porque eso parece, parece que no tienen idea de quienes son los que faltan de aparecer, pues es increíble que no den una respuesta formal.

O en su defecto, ¿quién irá en la bola de desaparecidos que el Gobierno de Sinaloa no quiere compartir los nombres? Como siempre, la Fiscalía General de Sinaloa y la SSP destacan en su opacidad en la toma de decisiones.

¿No que no?

La tan determinada presidenta del PRI Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, ya se acomodó para tener un espacio en el Congreso de Sinaloa, pues está encabezando la lista de diputados plurinominales del partido.

La despistada le dicen a la Gárate, pues estar en ese puesto en la lista le asegura a pasar directo a ocupar un asiento en el Congreso de Sinaloa sin necesidad de buscar el voto de la ciudadanía.

En la lista filtrada de pluris del PRI, que ya ha circulado por todos lados pero el partido quién sabe por qué) se resiste en hacer pública, en segundo lugar fue acomodado Bernardino Antelo Esper, quién es el secretario general del PRI en Sinaloa.

O sea, en pocas palabras, Paola Gárate se acomodó ella y a su gente para ganar un sueldito de Diputado local en la próxima Legislatura.

Esta acción tan de poca clase caló a algunos del partido, tanto así que Juan Manuel García, el secretario de la Red de Jóvenes del PRI en Sinaloa, arremetió contra el partido en una conferencia de prensa y aprovechando la presencia de medios de comunicación.

El joven priísta condenó que Paola Gárate haya asegurado un peldaño, sin darle oportunidad a los jóvenes que integran el partido.

Y a Paola Gárate se le venía un color a la cara y se le iba el alma al no saber cómo reaccionar. Pero pues ya debería tener experiencia con eso que en su propio partido no confían en su dirección.

Sin duda desde que Gárate asumió como presidenta del partido comenzó una desintegración que ha tenido momentos como la desbandada de priístas que mejor se fueron a hacerle bola a Claudia Sheinbaum Pardo, y ahora esto.

Más allá de un discurso agresivo que intenta ser crítico y de Oposición, Paola no tiene muchos puntos a su favor, y si sigue echándose encima a las tres gentes del PRI que la siguen respaldando se va a terminar yendo al Partido Verde como el otro.

Módulo de Información que no informa

En el Módulo de Información del Gobierno de Sinaloa, ubicado en el Palacio de Gobierno, como que se esfuerzan en poner a los funcionarios públicos más groseros que puedan existir en el sistema estatal.

Se supone que están para atender las dudas de la ciudadanía sobre el funcionamiento del aparato estatal, así como la ubicación de las oficinas, pero parece que uno les ofende cuando se acerca con una pregunta.

Resulta que a un lado del módulo, a escasos metros, están las máquinas expendedoras de Actas de Nacimiento y demás documentos, que el estado natural de estas máquinas es estar trabadas o fuera de servicio por cierto, pues al pedirles apoyo a los funcionarios del módulo de información regañan a la ciudadanía que les necesita.

“No sé, ese no es mi trabajo”, se limitan a responder. Y mire que este comentario fue recogido en un ejercicio de observación pues a todos los que se paran por ahí así les responden.

¿Entonces para qué están? Si no van a resolver las dudas de las personas y van a maltratar a quién llegue a pedir información, ¿de verdad hace falta que el Gobierno de Sinaloa mantenga esos puestos?

Debe de ser un trabajo muy difícil la atención al público, pues no falta el ciudadano que llega exigiendo, pero eso no justifica la actitud soberbia y falta de talento con la que se manejan en ese lugar. Y es que este es ejemplo de muchos otros espacios de atención al público que tiene el Gobierno de Sinaloa, no en vano la burocracia tiene esa fama de estar trabajando “a fuerzas”.

-

Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

malecon@noroeste.com