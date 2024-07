Los últimos años, entre que el precio del maíz, que si los pescadores, tema de vivienda, etcétera, como que al Poder Ejecutivo se le olvida que una parte importante de la población requiere de mínimo un camión para vivir su vida cotidiana.

Pero para cobrar sí son buenos, dicen

Vaya, no es una locura decir que el transporte público es el antro más barato de todo Sinaloa.

En fin, Roxana Rubio ayer comentó un par de cosas que son ciertamente atinadas en torno a este tema: que para subir el precio debe mejorarse la calidad, pero el gobierno también debe hacerse cargo, en cierta medida, de este tema, pues no deja de ser un servicio público.

No queremos ser prejuiciosos, pero intuimos que los carros en los que llegan los panistas al Comité Directivo Estatal son más cómodos que un Bachigualato o Barrio-Pemex a las 7 de la mañana.

Dejando de lado que quizá la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, no sea la más adecuada para hablar sobre la tarifa del transporte público, como cualquier ciudadano tiene su derecho a opinar y es respetable.

Estudios para atender la emergencia

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa dice que va a revisar si es necesaria la intervención en el canal lateral 18, en Los Mochis, tras recientes accidentes mortales.

La ciudadanía ha pedido alumbrado público, y el titular de Obras, Joaquín Landeros Güicho, dice que ese tipo de intervenciones deben de realizarse con un estudio de por medio.

Mira tú, qué precisos. Resulta que hace unos meses el mismo funcionario de Obras Públicas admitió que las obras públicas que se realizan bajo el plan de obras 2024-2025 tienden a subir de precio porque se topan con condiciones que no esperan al momento de ejecutar, o sea, no estudian el suelo ni el entorno donde van a construir.

Ahora sí cuando nada más es poner alumbrado sí hay que hacer un estudio.

Y a esta premisa el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le suma que “no hay que culpar al canal”, pues no, el canal no es el culpable de los accidentes, pero sí pueden serlo las autoridades que no garantizan una infraestructura vial digna y segura.

Es cierto que debe existir una cultura de autocuidado y de prevención por parte de la ciudadanía en todos los entornos, pero simplemente se ven mal al mendigar presupuesto que ya tienen o al culpar a las víctimas.