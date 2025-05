Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Para decirlo coloquialmente, la verdad es que no se ve por dónde esta guerra pueda empezar a terminar. Sí, a eso aspiramos ahora, a generar una inflexión que nos diga que la cosa comienza a descender, más allá de cuándo termine. Porque queda claro que no será pronto.

No se ve por dónde

Balazos, ahora sí

Un día más

Culiacán no necesita más discursos optimistas ni actos simbólicos. Necesita un gobierno que escuche, actúe y proteja. Que entienda que la prioridad no es el corte de listón, sino la vida de quienes todos los días, pese al miedo, siguen saliendo a trabajar.

Es imposible no notar el contraste. Por un lado, un sector que debe modificar su modo de trabajo para no ser despojados; por el otro, autoridades que, en lugar de asumir su responsabilidad frente a una crisis de seguridad evidente, se enfocan en entregar obras como si el asfalto fuera suficiente para tranquilizar a una población asediada.

Libre tránsito y

nadie aislado

En la conferencia de prensa La Semanera del Gobierno de Sinaloa, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, defendió que en el estado hay libre tránsito y que no hay poblados aislados por el crimen organizado.

La ahora experta en seguridad nacional dijo que de existir bloqueos en comunidades o interferencia de civiles armados en el tránsito, las personas no acudirían a los espacios donde la Sebides los convoca a entregarles apoyos.

Esta información, de que acuden todos a recibir apoyos, en realidad no puede ser comprobada, pues desde que inició la crisis de seguridad María Inés Pérez hace eventos en lo oscuro y no hay una constancia de que estos se desarrollen con normalidad y sin interferencia del crimen organizado.

Su equipo acude a las zonas silenciadas sin admitir compañía de medios de comunicación, por lo que pueden decir misa ya que no hay nadie que pueda refutar su retórica institucional.

También debe considerar María Inés Pérez que asumir que porque ella no se ha enterado de casos de cierre de vialidades, no quiere decir que no existan situaciones anormales. Por más que se quiera asumir como activista y conocedora de todo el territorio estatal, es una funcionaria más que no cuenta con un trabajo brillante y se ha preocupado más por figurar que por ensuciarse los zapatos.