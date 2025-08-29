Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Quién sabe por qué será que a nuestros representantes populares les cuesta tanto enfrentar a manifestantes y con mayor razón a los que claman por sus desaparecidos. ¿Qué les costaría un poco de sensibilidad?

Un tibio Morena Sinaloa

En la política mexicana ya no basta con los discursos encendidos ni con los epítetos que suelen volar en el Legislativo: ahora, los senadores se miden a puño limpio, como si las curules fueran ring y los asesores, espectadores involuntarios.

El choque entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno en el Senado dejó un lesionado, varias cejas fruncidas y un espectáculo que en nada parece propio de la “vida democrática”.

Morena Sinaloa salió de inmediato con un comunicado: respaldan a Noroña, pero llaman a la mesura, al respeto y a la civilidad. Una especie de “te apoyo, pero compórtate”, como quien defiende al primo pendenciero en la fiesta familiar.

Lo curioso es que el propio mensaje parece un juego de equilibrios: ensalzan a Noroña como defensor de la 4T y hombre de convicciones firmes, mientras intentan lavarle la cara a un episodio que, de entrada, contradice la narrativa de “no violencia” que tanto presume el movimiento.

Seamos francos: respaldar a quien acaba de liarse a golpes, aunque sea contra “Alito”, suena más a reflejo partidista que a verdadera condena de la violencia.

Porque si algo queda claro en este episodio es la contradicción eterna de la política mexicana: la 4T dice predicar respeto, diálogo y altura de miras, pero sus protagonistas terminan mandando mensajes a gritos (o a puñetazos). Y, del otro lado, el PRI tampoco pierde oportunidad de victimizarse, aunque sea con un presidente de partido que pocos en su bancada se atreven a defender abiertamente.

Mientras tanto, el Senado, que debería estar discutiendo con seriedad la seguridad nacional y la soberanía, se convierte en escenario de trifulcas que le hacen más daño a la credibilidad del Congreso que cualquier acusación de “traición a la patria”.

Al final, Morena Sinaloa hizo lo que todos los partidos hacen cuando uno de los suyos se desborda: apapachar al protagonista, justificar la “congruencia” de su trayectoria y, de paso, recordarle a los demás que no se les ocurra imitarlo. Porque una cosa es pelear en nombre del pueblo, y otra muy distinta es exponer que, en México, ni los “abrazos, no balazos” alcanzan a los políticos que prometieron ser distintos.