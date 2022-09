Lo que usted no vio de esa votación, es que hasta momentos previos a ella, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, líder de Morena en el Congreso y allegado del Gobernador, habló con Ricardo Madrid Pérez, coordinador de los priístas.

Resulta que sí se mueven

El PRI tuvo un suspiro de independencia, leve, pero no se le había visto en la Legislatura. Las diputadas y diputados del tricolor se abstuvieron de votar el dictamen que perdonaba al Gobernador Rubén Rocha Moya de la segunda sentencia emitida en su contra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por acudir a un evento de proselitismo a favor del candidato de Morena a la Gubernatura de Hidalgo en mayo pasado.

Pero no es de aplaudirle porque la sentencia fue a raíz de una denuncia interpuesta por el PRI, así que digamos que no le quedaba de otra. Lo que usted no vio de esa votación, es que hasta momentos previos a ella, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, líder de Morena en el Congreso y allegado del Gobernador, habló con Ricardo Madrid Pérez, coordinador de los priístas. El gesto no fue amable, sino más bien parecía un reclamo.

Tras momentos de discusión entre ambos en plena sesión transcurriendo, Ricardo se apartó e indicó a sus diputados el voto de abstención, que no apoya pero tampoco reprueba el dictamen.

¿Qué fue lo que hablaron? Solo ellos y los asesores de Castro Meléndrez que estaban cerca de la escena sabrán. Ya que ambos diputados pertenecen a la Junta de Coordinación Política y no sabemos si ahí haya habido otras conversaciones, lo que sí es que el PRI prevaleció en esta votación aunque en anteriores haya dado vistazos de ser comparsa de Morena.