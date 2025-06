Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Los penales de Sinaloa han sido caldo de cultivo de malas prácticas y de comisión de delitos, y ha pasado frente a los ojos de las autoridades permisivas que no reparan en tomar acciones urgentes.

Militarizar

las instituciones

Los penales de Sinaloa han sido caldo de cultivo de malas prácticas y de comisión de delitos, y ha pasado frente a los ojos de las autoridades permisivas que no reparan en tomar acciones urgentes.

Los rebeldes caídos

Salió colmilludo el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, con la clásica jugada de funcionario investigado por presunta corrupción de olvidarse de la carpeta de investigación para diferir las audiencias.

No es por ser gachos, pero si de nueve implicados en el proceso penal sólo tres no tienen sus expedientes y equipos legales preparados, pues como que no.

La parte alegre de todo esto es saber que al menos Vargas Landeros ya se mira mejor de salud, porque el amigo entra y sale de los juzgados tan rápido como fue su proceso de desafuero, y con una simpatía digna de Cantinflas.

Eso sí, pese a que le salió la jugada de hacerse el olvidadizo para recoger la carpeta de investigación, no le gustó mucho que el Juez Carlos Alberto Herrera reprogramó la siguiente audiencia al 3 de julio, porque le pareció poco tiempo para prepararse.

Y tal parece que Gerardo Vargas tampoco tiene en muy alta estima a este Juez, porque hasta lo denunció por presuntamente cometer un delito al girar la orden de arresto que le ejecutaron afuera de su casa, justamente para que dejara de evitar el banquillo de acusados

Lo que también habría que observar en este caso, es que a diferencia de los otros dos ex alcaldes morenistas que encaran a la justicia sinaloense, el compa logra llenar las salas de puro amiguete y conocido.

Por como se ha desarrollado hasta ahora y lo que puede intuirse, los procesos penales contra Vargas Landeros aparentan ser los más complejos, o por lo menos en los que menos puede pronosticarse una salida como la que tuvo la pandilla que se cree dueña de la UAS, o la que cocinó “El Químico” Benítez Torres en una de sus acusaciones.

Y hablando de otros ex alcaldes procesados, quién sabe qué mosca le picó al ángel caído del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que ayer volvió a moverse frente a micrófonos para refrendarse como “Estradamus”.

Este mote autoimpuesto por el ex Alcalde es porque el compa se adjudica haber vaticinado la caída de aquellos que son adversarios políticos del Gobernador Rubén Rocha Moya.

La refinada lista incluye a Gerardo Vargas Landeros, Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, todos ellos vinculados a proceso penal por cargos de corrupción; además de José Jaime Montes Salas, que de Secretario de Agricultura lo arrumbaron a la Secretaría General del Cobaes; y a Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la UAS, asesinado el 25 de julio pasado.

“Me pusieron ‘Estradamus’. Yo les dije lo que iba a ocurrir, no porque adivine, sino por sentido común, porque conozco a las personas”, dijo Estrada Ferreiro.

Y pues será el sereno, pero el nivel de su predicción roza cualquier acierto de Los Simpson, y la verdad eso ya da para pensar.