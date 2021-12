En Sinaloa a las mujeres se les asesina cada vez con más saña, al interior de sus hogares, de cortas edades y todo termina en un cuello de botella en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa cuando se realizan las investigaciones, en realidad la justicia se estanca y no hay hombres tras las rejas.

La pesadilla sin fin

Un feminicidio más tuvo lugar en Sinaloa, una niña de apenas 13 años de edad, Valentina. Una niña con toda la vida por delante, “buena niña” dijo su abuela, quien exigió justicia.

El asesinato de Valentina tiene todos los agravantes de un mal que nadie atina a contener: no solo era una niña, no solo fue asesinada, también fue abusada sexualmente y lo peor, el presunto culpable es un familiar, su padrastro.

No se ha terminado de entender que no se trata atender las consecuencias solamente, sino las causas desde el inicio, que no haya una sola mujer víctima de ninguna de las violencias que en Sinaloa han ido a la alza como la sexual y la familiar, que anteceden a los feminicidios.

Hay que dejar el discurso del activismo, de exigir que se hagan cosas, de pedir a las autoridades, de salir a alzar la voz.

Hay que actuar, trabajar y dar resultados. Urge una política agresiva, funcionarios con el poder necesario para cambiar las cosas, recursos para que los discursos se conviertan en realidad.

Lo hemos dicho en este espacio, cada vez son más los feminicidios y los perpetran de la manera más cruenta.

En la conferencia Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que la investigación sobre el asesinato de la niña de 13 años, en Mazatlán, registrado este domingo, está avanzada.

Lo que necesitamos, y lo necesitamos ya, es que no vuelvan a ocurrir estas cosas, que los sinaloenses entiendan que cometer un homicidio de este calibre será castigado de manera firme y que no tendrán posibilidades de escapar de la justicia.

Esperemos que en verdad el culpable sea castigado.