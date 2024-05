El Ken de la Barbie mexicana Anahí estuvo en Culiacán para prometer que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por Morena, sí dará impulso a los apoyos para el campo. El también ex Gobernador de Chiapas visitó la capital de Sinaloa para encabezar una conferencia de prensa sobre el proyecto de Sheinbaum Pardo.

Votar es la solución,

¿para qué?

Si eso no quieren responder, seguramente menos querrán hablar de cosas como la reducción de la jornada laboral. Chale.

Pero detrás de él, un empresario hizo señas con las manos a la nueva presidenta de Canaco, Lupita Zavala Yamaguch , para que no respondiera a la pregunta. Y así fue.

Desearíamos vislumbrar la forma en la que nuestro voto y no las propuestas de los aspirantes trajeran cambios visibles a la forma en la que vivimos.

Aprovecha el Verde

y se sube al tren

Estos, dijo, “lucharán para eliminar el intermediarismo en el campo” y que los productores “se queden con la ganancia” y no los coyotes...

Tranquilos, que no panda el cúnico

Las negociaciones

van avanzando

Los agricultores que se manifestaban en las casetas de cobro en el centro y norte del estado ya abrieron el pase a todo tipo de transporte.

Esta desactivación de manifestaciones se debe a la promesa del Gobernador Rubén Rocha Moya de atenderlos a mediodía de este viernes.

El tema del precio de comercialización de maíz ha polarizado al sector agrícola en el estado, pues bodegueros, líderes de módulos de riego y líderes agrícolas se han pronunciado a favor del esquema del Gobierno federal y estatal para la construcción del precio, sin embargo, algunos agricultores se sienten excluidos.

Fueron tres jornadas completas de manifestaciones en la que se detuvieron a transportistas de carga. Los transportistas perdieron sus horarios para entregar sus cargas, y tuvieron que invertir estos días en comida para sobrellevar la manifestación pero aún así, de manera general, la manifestación no enfrentó a ambos gremios.

Pero la riña parece estar por el lado del Gobierno de Sinaloa, pues en tres días el Gobernador no salió a decir ni una palabra en relación a las manifestaciones. Los que comunicaron una que otra cosa fueron el Subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos, y el Secretario José Jaime Montes Salas. En el discurso, los agricultores están desprotegidos totalmente, pues los dichos de los funcionarios estatales han sido en el sentido de no dar su brazo a torcer y no sumar ni un peso al precio piso del maíz.

Ojalá que de esa reunión que se gestará entre agricultores y el Gobernador salgan acuerdos, y se evite un encontronazo en el más emblemático sector económico de Sinaloa.