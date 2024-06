Lo chistoso es que hubo varios mensajes y hasta anuncios en Facebook y otras redes para aleccionar a la raza a cómo votar, tomar las fotos y enviarlas a quienes estaban tratando de obligarlos a votar por ellos, y resulta que esta vez este fenómeno de votos nulos llegó a la cifra de 55 mil 416, que representó un 5.06 por ciento.

La copiosa participación

No vamos a decir qué partido era el señalado de andar obligando a la raza a votar por ellos, porque entendemos que estén en un duelo.

Y de Morena, pues nada más hay que ver la raza que han lanzado para presidentes municipales, como Billy Chapman , el Estrada y el Químico, pasando por ya un medio centenar de diputados que se nota que no tuvieron idea de lo que hacían, pero salieron buenos para repartir becas, ayudas y trabajo a sus conocidos.

Lo mismo el PAN, con raza demasiado gris, sin carisma o pimienta para hacer una campaña, luego vimos que también les gustó andar en menesteres de la corrupción, ya ven cómo terminó el sexenio de Malova , y no se vayan a echar para atrás, que a ustedes fue a los que les pareció buena idea, y ya ven que hasta llevaron a media docena de secretarios de estado ante un juez.

Y no es que sea culpa sólo de la raza que no quiere votar, pues históricamente el Partido Revolucionario Institucional enaltecía a cada personaje para encasquetarlo en las boletas, gente con relaciones con la delincuencia, transas atrapados en la movida, acusados de delitos o incluso hasta compadres de muy mal ver.

No, gracias, ya

no quiero anillo

A finales de enero, el Gobernador Rubén Rocha Moya tuvo la osadía de utilizar la plataforma de la Semanera para decir que, si Claudia Sheinbaum ganaba, el anillo periférico de Culiacán tendría el respaldo del Gobierno federal.

Este comentario le costó al Gobernador la implementación de una medida del Instituto Nacional Electoral, pues la conferencia fue denunciada por el Partido Sinaloense por ser utilizada como propaganda siendo un espacio pagado con recursos públicos.

Ahora al Gobernador, ya que ganó Claudia Sheinbaum, no le parece urgente el anillo periférico de Culiacán y descartó la posibilidad de pedirle el respaldo para la obra a quién sería la nueva Presidente del País.

La obra del anillo periférico, de acuerdo con especialistas, ya no es una solución para la crisis de movilidad que se cocina en Culiacán, por lo que tampoco es tan alarmante que no se realice de inmediato.

Pero a todos luces el Gobernador buscó vender espejos con ese tema del anillo periférico, y aunque él sabía que no era una obra prioritaria utilizó la sugerencia a favor de Claudia Sheinbaum y Morena.

O sea, no es como que Rocha Moya le haya conseguido muchos votos a Sheinbaum con estos comentarios, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de operar en beneficio de ella, pero sí fue muy burda la estrategia de querer hacer política con recursos ajenos.

Y tiene razón el Gobernador en decir que ya el anillo periférico no es una prioridad pues se está construyendo un circuito interno en la ciudad, pero se han olvidado de un transporte público de calidad, o el ofrecer opciones de movilidad amigable como espacios para caminar y ciclovías. Uno que otro puente no va a ayudar en mucho a la ciudad en unos 20 años, son propuestas a corto plazo y no se piensa en lo que represente un beneficio mayor para la ciudad.