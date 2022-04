Preocupante, por decir lo menos, la denuncia que circula de la desaparición de tres jóvenes de Nuevo León que presuntamente estaban de vacaciones en Mazatlán, y que habrían sido llevados por un grupo armado con apoyo de la Policía Municipal.

No olvidan su administración como Alcalde

Durante su conferencia Semanera Naranja, el Dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, fue interrumpido por Julio Heras, integrante de la organización Pueblo Unido, quien lo acusó de nefasto, cobarde, corrupto y de comprar a los medios de comunicación.

Heras llevaba consigo una lona donde se mostraban documentos que comprobaban supuestos desfalcos del dirigente estatal de MC durante su periodo como Presidente Municipal de Culiacán de 2014 a 2016, y tras increpar al político fue desalojado por empleados del restaurante en el que se llevó a cabo dicha conferencia.

Torres Félix continuó con su rueda de prensa y minutos después se le cuestionó sobre el suceso, el cual catalogó como un golpeteo político, ya que, dijo, Movimiento Ciudadano ha sido la única oposición seria y responsable de los tres niveles de gobierno; además, sostuvo que pese a las calumnias los resultados que logró su administración municipal ya han quedado demostrados.

A pesar de que la persona que lo interrumpió no presentó pruebas ni dio declaraciones a la prensa, tal parece que no será la primera ocasión en la que el ex Alcalde sea confrontado, pues quedó demostrado que hay personas que no se olvidan de su administración.