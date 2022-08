Ahí anda el personal de Ayuntamiento limpiando y quitando las ramas de este espacio que se encuentra a un lado del panteón de Bacurimi, para disque ir preparando para la construcción, pero ni el director de Obras Públicas sabe muy bien qué es lo que se va a hacer en sí.

El monumento

Un monumento a la mujer es lo que quiere hacer el municipio, en la ciudad en la que más violencia familiar y otros delitos hay contra el sexo femenino.

Mira que es vez de andar preocupados por cuáles son las acciones que pudieran realizarse para de verdad ayudar a las mujeres y mitigar la problemática, pues lo mejor que se les ocurrió, un monumento en honor a la mujer.

No sabemos qué tanto haya avanzado la idea esa, pero hay que recordar que la mayoría de los monumentos recuerdan a gente que ya no está, que murió, pues, así que la idea es hasta macabra, porque un monumento por más heroico que sea el o los personajes al que vaya dedicado, es honrar a la ausencia no a la presencia.

A veces, la quedadera de bien o las buenas intenciones ciegan el sentido común.