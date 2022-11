Después de 15 años, aproximadamente, un Jefe del Ejecutivo estatal se presentó en el Congreso local para dar un mensaje sobre su Informe de Gobierno, en este caso fue el primero de Rubén Rocha Moya.

’El Remake’

No fue un besamanos, no fue una pléyade de invitados especiales como gobernadores de otros estados, o secretarios del gabinete federal, no, pero sí hubo “aplausómetro” y preguntas que más bien fueron piropos. Obviamente entre el morenismo.

Después de 15 años, aproximadamente, un Jefe del Ejecutivo estatal se presentó en el Congreso local para dar un mensaje sobre su Informe de Gobierno, en este caso fue el primero de Rubén Rocha Moya.

Primero, hay que aclarar que como primer ejercicio, se agradece que fue planteado como un verdadero encuentro de rendición de cuentas y transparencia entre el legislativo y el ejecutivo. Preferimos ese diálogo que la sola entrega del documento o volver a los viejos tiempos. Cumplió en algunos sentidos, pero hay mucho por mejorar.

Primero, el tiempo, sólo en tiempos de José López Portillo un evento de estos había durado tanto. Imagínese, el Gobernador y los diputados tuvieron un encuentro de trabajo de casi 5 horas y media. Un tormento para los invitados especiales, que sí los hubo, entre alcaldes y ex alcaldes, senadores y diputados federales, y hasta un ex Gobernador, que se tuvieron que chutar estoicamente este largo, largo, mensaje. Y no se diga los empresarios que fueron los primeros en empezar abandonar el recinto.

Y es que con el formato diseñado no era para menos: aquello se convirtió en una semanera larga y cansada.

El sentido común dice que lo lógico es que los invitados se chutaran solo el “Informe” y luego el intercambio de preguntas y respuestas se dejara para el Gobernador, los diputados y los medios.