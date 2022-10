Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

‘Es que traen bronca contra los que tienen este el contrato de transmitirla, lo que les voy a pedir es que vayan y pregunten cuánto se les da a ellos a ese periódico y a ver qué tan útiles son ellos como lo que es La Semanera y Transformando Comunidades y chequen a ver cuánto se les da, es más no necesitan preguntarlo, tienen información’.

Con la espada

desenvainada

Y no nada más eso, también se puso “fino” diciendo que no es lo mismo: “topetear sin mamar, el problema es cuando mamas y topeteas”, diciendo que cuando das lugar a que haya una colaboración se te mella la capacidad de credibilidad y de crítica.

‘Algo les puede pasar’

Al parecer ayer el Mandatario estatal traía la mecha corta, porque siendo invitado a entregar galardones a trabajadores del Estado sindicalizados y de confianza que “han dado su vida” a su labor dentro del servicio público, les advirtió que todos están en asiento “caliente” por aquello de si se portan mal.

Rocha Moya advirtió que no quiere jefes prepotentes, acosadores o autoritarios, por lo que al cerrar su primer año tomará las denuncias que los trabajadores han hecho de este tipo de personas para mejorar la situación en beneficio de un espacio de trabajo con mejores condiciones laborales.

“Estaba preguntando cómo se portaban los jefes, me dijeron que bien, más o menos bien, y ya me estaban dando quejas de dos que tres jefes y cómo vamos a cerrar un año a lo mejor, algo les puede pasar a los jefes que se porten mal, no quiero jefes ni prepotentes ni acosadores ni autoritarios, para mí lo más importante son las y los trabajadores, no sólo los del gobierno”, dice a su modo Rocha,

¡Gulp!, tragaron saliva los trabajadores en su festejo.