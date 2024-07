Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Aunque realmente lo vemos complejo por lo que supondría en el contexto político, en realidad no sería nada descabellado eso de congelar las cuentas de Cuén Díaz o embargar propiedades, porque realmente han utilizado de todos los medios, y la rodilla del cuate nomás no se le arregla.

Medidas más frías para el evasivo mayor

Pero no, es mejor inventarse justificantes, conseguir favores con primos doctores y hacer como que le habla la Virgen cuando le citan a una nueva audiencia.

Muy mal parada ha quedado la Fiscalía con este caso en concreto, porque es un eterno “que no vuelva a suceder, ¿eh?” en contra del personaje que pareciera estar más embarrado con las presuntas compras irregulares de la UAS.

Por si a los o a las fiscales no se les había ocurrido, el Movimiento Democrático Universitario les echó una sugerencia para ver si, ahora sí, obligan a Melesio junior a asistir a sus audiencias y atender sus responsabilidades, y que es dándole en donde realmente le interesa: el billete.

No es tema nuevo el eterno proceso contra Héctor Melesio Cuén Díaz , lo que sí es verdad es que cada vez indigna más lo descarado que ha sido el ex Director de Bienes de la Universidad Autónoma de Sinaloa para evadir la justicia, que ni con una orden de aprehensión han logrado sentarlo en el banquillo para que el señor escuche de qué se le acusa.

Se nos indignó el funcionario

José Luis Zavala Cabanillas, ex Secretario de Obras Públicas en Sinaloa y actual titular de la Subsecretaría de Promoción y Competitividad, parece que salió ofendido con Noroeste por la investigación que se publicó y que demuestra que en su administración se incrementaron costos de contratos de obras con convenios extraordinarios.

Resulta que nuestros reporteros lo buscaron para una declaración sobre este asunto, y tuvo que ser de manera personal, porque no atendió la solicitud de entrevista que se hizo mediante el departamento de atención a medios de su dependencia, y ni así quiso dar la cara.

A pregunta sobre si podría brindar una entrevista el funcionario se negó y contestó con un : No. No puedo atenderla, ando ocupado.

Dio esta contestación para después irse a encerrar a su oficina.

¿Qué tan importantes gestiones estará haciendo que no tiene tres minutos para aclarar sus decisiones tomadas en la Secretaría de Obras Públicas? Y no es sarcasmo, de verdad , ¿qué andará haciendo en la subsecretaría que le dieron? Porque desde que le dieron ese puesto ya no se ha sabido de él.

Curiosamente esa es una actitud muy común en los funcionarios que Morena ha colocado en puestos de mando tanto a nivel local, como estatal.

El que tuvo que responder por él fue el Gobernador Rubén Rocha Moya, que dijo que hay que revisar la evidencia a ver si hay irregularidades.

Que de seguro ya saben cómo se mueve ese tema, no en vano tuvieron que hacer cambios en Obras Públicas.

Y la respuesta evasiva de Zavala Cabanillas abona a la sospecha de que algo se mueve en esa dependencia, o simplemente es falta de un sentido de responsabilidad y ahora vemos que también del sentido para dar respuesta a la ciudadanía.