Definitivamente será interesante ver cómo es que el Congreso local consigue reformar la Ley Orgánica de la UAS, teniendo que lidiar con el pequeño gran problema que tienen con ese amparo concedido por un juez de distrito.

En fast track y a la brava, buena película que se viene

No nos queda duda que estos tres meses que quedan de Legislatura estarán repletos de períodos extraordinarios de sesiones, protestas y denuncias de pasistas, y quién sabe si la cosa pueda escalar a otra toma de las instalaciones legislativas a cargo de los uaseños, como aquella que hicieron para boicotear el Segundo Informe de Labores del Gobernador.

Bien dicen que en la política nada es casualidad, y el Congreso del Estado nos lo demostró una vez más con su orden del día de este 2 de julio, en el que dejaron ver que no será por falta de voluntad que la 64 Legislatura se quede sin intentar reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Siguen los desplantes

de Cuitláhuac

Pero ojo, que este no es el primer antecedente de la falta de disposición del Secretario para la prensa, suman varias ocasiones donde se porta muy por debajo de lo que se espera de un funcionario estatal.

A lo mejor no le pareció que el Gobernador Rubén Rocha Moya le pidiera estar presente antes de las 06:00 en un evento de IMSS Bienestar, y tal vez le hacía falta sueño.

Pues si es cierto de que no se acuerda de este documento es muy alarmante que el Secretario no recuerde lo que firma, y si es mentira qué alarmante que se anime a tratar de esta forma a la prensa.

El documento de la ministración de estos recursos fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la semana pasada, con la firma del Secretario como representante del estado para recibir el dinero, y ahora resulta que no se acuerda ni qué firmó.

Y es que a una pregunta sobre un recurso millonario que llegó para el estado, para programas de salud, el titular de salud muy refunfuñón dijo que no sabía de qué se le estaba hablando.

Redes delictivas

Como en otros casos donde no ha habido informes oficiales, de la misma manera las autoridades federales no han presentado un reporte de lo ocurrido. Se ha sabido de ello por lo que han reportado un medio informativo nacional.

Y si algo le faltaba a la inseguridad que se registra en Sinaloa, fue un hecho por demás extraño en el sentido de que no se había presentado algo similar.

La vinculación que llegó

y las que vienen

Pues llegó el cuarto auto de vinculación a proceso clara el Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina y tercero para los miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa que según la Fiscalía General del Estado avalaron transacciones sin procedimiento legal para contratar a una empresa y pagarle 20 millones de pesos por concepto de mantenimiento.

Y aunque todos sabíamos lo que iba a pasar hoy, lo que no sabíamos tanto tanto es que los abogados defensores de la UAS siguieran con la misma cantaleta de que el dinero utilizado para estos contratos son recursos públicos del orden federal.

Resulta que así es, para hacernos perder el tiempo a todo el mundo y alargar la audiencia a más de ocho horas, Milton Ayala Vega se aventó un buen rato explicando que los recursos para estos gastos eran federales, por lo que la Fiscalía General del Estado y el juez de control en este Centro de Justicia, o sea del fuero común, no eran competentes para llevar el caso, pues en su lógica tendría que ser un juez federal.

Aferrados, como ellos mismos, que no son funcionarios estatales porque no manejan recursos locales y que la UAS no es una paraestatal.

Lo chistoso es que casi todos los días no pierden la oportunidad de decir que ganaron un amparo contra las vinculaciones a proceso, justo en la misma sentencia que un juez federal ya les dijo que no importa el origen del dinero, sino que sean funcionarios manoseando dinero público del orden que sea y que la UAS si es un ente paraestatal, porque recibe dinero público y es de Sinaloa.

Ahora, durante la audiencia de ayer criticaron con vehemencia que el monto de 20 millones de pesos que señaló la Fiscalía corresponde a las facturas emitidas por la empresa, pero no todas están pagadas y que muchas las canceló, algo muy parecido a lo ocurrido por el tema de las tortillas, sospechosamente canceladas después de que inició el proceso judicial por el tema y que se dieron detalles de los proveedores.

Sin duda que los funcionarios de la UAS, como les hemos dicho, si quieren cosas diferentes, deberían contratar a abogados diferentes.

Estos nada más son buenos para la trácala y el trinquete, para alargar procesos y portarse como vecino conflictivo y grosero cuando no le salen las cosas como ellos querían.

Abogados de verdad, pero que esos sí les van a costar una feria.