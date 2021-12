Al no obtener apoyo del Gobernador y los diputados como esperaban, los transportistas han tenido que regresar los camiones que habían sacado a crédito.

Llegó Ómicron

De buenas y malas

La Noche Buena y la Navidad pasaron y al parecer la mala práctica de disparar no estuvo tan fuerte, y no es que no se hayan escuchado las balaceras, sino que al menos no fue tan escandalosa como en otros años, a ver cómo nos va el próximo viernes por la noche y madrugada del sábado que es cuando estrenamos el 2022.

En Culiacán se contabilizaron al menos siete personas detenidas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, hasta el momento solo siete, ya veremos lo que dicen las autoridades en sus reportes oficiales.

En lo que sí no podemos echar campanas al vuelo es en los accidentes viales y el uso de pirotecnia, por desgracia en el primer caso sí hubo víctimas fatales en este fin de semana, destacando el de tres mujeres fallecidas y cuatro lesionados que dejó una volcadura en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán.

Fue un lamentable accidente, pero por desgracia viene a entristecer el festejo ya que el hecho involucró a una familia sonorense que presuntamente llegó a vacacionar a Teacapán.

Por otra parte, en Culiacán no dejan de aparecer casi todos los días cuerpos de personas asesinadas, ayer los cuerpos de dos jóvenes fueron localizados por una brecha entre los límites del fraccionamiento Villa Bonita y del bulevar Maquío Clouthier.

Por cierto, es lamentable que a pesar del constante llamado de las diferentes instituciones para evitar el uso de pirotecnia, hayan resultado personas lesionadas por quemaduras, entre ellos, menores de edad y eso que en los operativos se estuvieron asegurando pirotecnia, tan solo en una colonia aseguraron siete kilos.