El ex Presidente Municipal se dice hostigado con las carpetas de investigación, con el juicio político, y se lamenta que es humanamente imposible que se defienda ya que todo el sistema está controlado.

El juicio histórico

Por más que queramos ponderar el actuar de la Fiscalía y el sistema de justicia en el Estado, sobre este caso no dejamos de vislumbrar algo turbio, el caso huele feo y mucho.

Y por el otro lado, está el mismo Estrada Ferreiro que asegura no se le ha notificado de manera oficial sobre la audiencia inicial ya agendada a la que se le cita.

Ayer por un lado se dio a conocer que el ahora ex Alcalde de Culiacán tiene que presentarse ante un juez el 23 de junio y escuchar los señalamientos que se imputan que son abuso de autoridad y discrimnación. Además estaría los posibles daños a la hacienda municipal durante su administración, y el juicio político pendiente en el Congreso.

El juicio penal que ya se encamina contra Jesús Estrada Ferreiro es histórico, no sólo porque se lleve al banquillo a un funcionario, al que se tuvo que quitarle el fuero primero y luego averiguamos después, sino por las información encontradas con las que se topan los medios de comunicación.

Casi a bastonazos

Rubén Rocha Moya está jugando al político bonachón que salió de un ranchito llamado Batequitas, y que usa palabras como cachimba o acabalar... pero cuando le pisan el callo de la seguridad se le sale el diablo.

Resulta que la prensa tuvo la “osadía” de preguntarle al Gobernador sobre los hechos de violencia en Sinaloa, específicamente el asesinato de un joven cuando iba saliendo de un bar.

Y Rocha Moya nada tardo ni perezoso se animó a decir que su estrategia de seguridad es mejor que la de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, lo cual no es mucho que presumir. Para variar el discurso es el mismo: que han bajado los homicidios, de seguro él se lo escribía a su jefe Quirino cuando era su coordinador de asesores porque nomás le faltó el Puro Sinaloa de remate.

Pero la cosa se puso fea cuando alguien le refutó las cifras de los desaparecidos, entonces el político bonachón casi se quita el cinto para azotar a los reporteros al más puro estilo del Siglo 20, levantó la voz, se exaltó y hasta les dijo a los reporteros que se fueran por ese lado que vendía más pero no podían omitir que han bajado las demás cifras.

Los gobernantes de la 4T no soportan que les recalquen la realidad en su cara sin que se pongan como su líder supremo Andrés Manuel López Obrador. Tendrán otros datos, pero los desaparecidos y muertos los pone la ciudadanía, y eso es algo que no quieren ver, pero la prensa no se los va a dejar de recordar.