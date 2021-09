‘Como anillo al dedo le quedó a Morena reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ya que se da en el marco del cambio de administración estatal y no quedaría nada mal a la entidad remover a una persona que no ha salido a decirle a la ciudadanía qué hace, sino que se esconde’.

Quirino Embajador

¿A qué va?

Así que de Gobernador, Quirino pasará a ser embajador, un puesto que aunque lo aleja de México le dará una experiencia única en los deberes internacionales y seguramente le servirá para seguir promocionando gratis a Mazatlán por el mundo. ¡Como no le gusta!

Esto originó que las relaciones entre México y España anden por los suelos, poniendo en riesgo la economía en un momento en que no estamos para regalar ni un dólar.

Si alguno piensa que Quirino Ordaz Coppel va a España de vacaciones, déjeme decirle que está equivocado, la tarea que le van a encomendar no está nada fácil.

Flojitos y cooperando

Mejor ya no despotriquen contra nadie, para evitar la vergüenza de tragarse sus palabras o de terminar sorprendidos como el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, cuando escuchó el anuncio de boca del Presidente.

El Fiscal en la mira

Ahora que ya andan en eso no estaría nada mal pedir que haya una mujer al frente de la Fiscalía, siendo los delitos contra mujeres los que van a la alza, aunque ya sabemos que se mencionan nombres como el de Óscar Fidel González Mendívil para este cargo, total, ya lo ocupó en Aguascalientes y aunque no lo aman en ese estado, al menos ya le sabe.

Las causales por las que un Gobernador podrá remover al titular de este órgano fueron ampliadas, si bien, no son cosas de otro mundo las que se piden, sino que se haga el trabajo de investigación que corresponde, es bueno dejarlas en claro, así como el plan de saber qué y cómo piensan bajar los índices de impunidad.

El golpe a los negocios

En Culiacán, los locales vacíos y disponibles para renta o venta abundan por doquier, el líder de Canaco, Diego Castro Blanco ha dicho que francamente el sector comercio no se ha logrado recuperar y el embate de ya tres olas de la pandemia, además de la falta de apoyos de los tres niveles de Gobierno no permite que el sector empresarial se reponga.

A más de un año y medio del inicio de la pandemia, Sinaloa no se ha podido recuperar y el golpe a la economía se sigue viendo en todos los centros de las principales ciudades.

¿Cede la tercera ola?

¡Por fin!, dos municipios de Sinaloa aparecieron con cero casos de Covid-19. No sólo es una gran noticia para Concordia y San Ignacio, sino para todo el estado, ya que eso implicaría que al menos la tercera ola empieza a ceder terreno.

Aunque aún las noticias no son tan buenas por el número de decesos cuya cifra supera los 20, aclarando que no quiere decir que estos mueran diariamente si no que son registros de días pasados.

Malas noticias para Culiacán que 20 de los 25 fallecimientos registrados ayer por la Secretaría de Salud, son de la capital.