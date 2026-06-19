Qué bonito fue gritar ese gol de Luis Romo, el tanto que le dio la victoria a la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el segundo y más importante partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El llamado de auxilio del PAN

La verdad es que, aunque parece una acción noble, de transparencia, de unidad, de involucramiento, también luce como un grito desesperado por la evidente situación por la que atraviesa el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

Sabemos que los números no pintan nada bien, que incluso el blanquiazul ya prácticamente está desplazado hasta el cuarto lugar de las preferencias en Sinaloa, por abajo ya del Movimiento Ciudadano y que, hasta el ala aferrada del Partido Sinaloense, con los seguidores de hueso colorado del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, les anda dando pelea para desplazarlos al quinto.

Y es que este miércoles la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortes, hizo un llamado a las mujeres y hombres “de bien” que desean cambiar el rumbo de Sinaloa a aprovechar los últimos días de registro para aspirar a una candidatura de Acción Nacional.

Que el 20 de junio cerrará la plataforma mediante la cual la ciudadanía puede participar directamente en la construcción de una alternativa para el estado y para el país.

Y aquí en donde uno mal piensa o cree que la apertura es un buscapié para ver si alguien en específico capea con la coqueteada.

Cualquiera que sea la razón, de igual forma sabemos que el PAN no tiene cuadros para competir ni siquiera en el sur, en donde históricamente fueron un bastión.

Hoy, lo que había, está en Morena, revolcándose y embarrándose de los señalamientos de haber hecho tratos con el crimen organizado, y que ya a estas alturas del partido a nadie nos sorprende.

Por eso la desesperada convocatoria del PAN de pretender captar cuadros.

A ver cómo les va y no les llegan algunos maestros de artes oscuras o escombro y cascajo que de plano y no le dieron cabida en otro lado.



El gol de Romo

Qué bonito fue gritar ese gol de Luis Romo, el tanto que le dio la victoria a la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el segundo y más importante partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La relevancia de esa anotación va más allá del resultado. Romo no apareció en el once inicial que eligió el director técnico de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, para el arranque del torneo. Sin embargo, cuando más se le necesitó, respondió. Lo hizo en ese partido bisagra que podía encaminar a México hacia el liderato del grupo.

Pero hay que decirlo con claridad: en Sinaloa, el error del portero coreano que permitió la anotación sirvió para algo más que sumar tres puntos. Nos dio un motivo para ilusionarnos, para celebrar, para sanar un poco y para cantar sin lágrimas una victoria que muchos esperábamos.

La acción de Romo anoche nos permitió, aunque fuera por unos instantes, olvidar la pesadilla que vivimos en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Quizá el propio jugador nunca sabrá lo que ese gol representó para miles de personas en esta tierra sinaloense. Mientras tanto, nosotros seguimos acumulando noticias de homicidios, denuncias de desapariciones y, además, señalamientos por abusos cometidos por fuerzas federales en distintas comunidades del estado.

Gracias, Luis Romo, por tu esfuerzo, tu precisión y tu talento.

Sabemos que no eres responsable de la realidad que enfrentamos. Sin embargo, gestos como el tuyo nos regalan algo que hoy vale mucho: una pausa en medio de la incertidumbre, un respiro entre tantas malas noticias y la oportunidad de volver a festejar, aunque sea por un momento.



Ni el Mundial alcanza para encender el consumo en Culiacán

La Selección Mexicana ganó, sumó seis puntos importantes en su camino mundialista y regaló una alegría futbolera a millones de aficionados. Sin embargo, en Culiacán la celebración se quedó frente a las pantallas.

El triunfo sobre Corea del Sur no logró trasladarse a las calles ni a la actividad comercial del centro de la ciudad. Tampoco se observaron las caravanas, los festejos espontáneos o las concentraciones de aficionados que en otros tiempos acompañaban cada victoria del Tricolor en una Copa del Mundo.

Pero más allá de la ausencia de banderas y cláxones, el dato que llama la atención es otro: tampoco hubo una reactivación económica visible alrededor del partido.

Algunos restaurantes y establecimientos que suelen apostar por las transmisiones deportivas registraron movimiento moderado, lejos de los llenos que se esperaría generara un encuentro mundialista de la Selección Mexicana. En varias zonas comerciales la actividad fue similar a la de cualquier tarde entre semana.

Durante décadas, los mundiales representaron para muchos negocios una oportunidad para incrementar ventas de alimentos, bebidas y productos alusivos al futbol. Hoy, al menos en Culiacán, esa dinámica parece haberse debilitado.

Las razones pueden ser varias: desde los nuevos hábitos de consumo y el acceso a plataformas para ver los partidos desde casa, hasta un entorno económico y social que ha llevado a las familias a ser más cautelosas con sus gastos y actividades recreativas.

Lo cierto es que el contraste resulta evidente. Mientras México celebraba en la cancha, la ciudad mantuvo un ritmo contenido. El Mundial sigue siendo capaz de reunir a las personas frente a una pantalla, pero ya no necesariamente de sacarlas a la calle ni de impulsar el movimiento comercial que alguna vez lo acompañó.

Si el futbol suele ser un termómetro del ánimo social, la victoria del Tri dejó una lectura poco alentadora: en Culiacán, ni siquiera una fiesta mundialista parece suficiente para reactivar el entusiasmo económico de la ciudad.



¡FOUL!... Una sorpresota que la dirigencia estatal de Morena, vía Edgar Barraza, advirtió que las reglas que establecen piso parejo para quienes participen en el proceso interno tienen prohibido las intervención del Gobernador y alcaldes para respaldar aspirantes. ¡Poñoñoñón!