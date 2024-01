El revés del que

ya sospechan

Por ello no tardó el Congreso del Estado en informar que interpondrá recurso de revisión contra sentencia, después de calificar como ilegal el amparo obtenido, que no está ajustado a derecho y que no tiene fundamentos.

Nadie quiere el

relleno sanitario

La ‘carta fuerte’

para Mazatlán

Y Luque que no

quiere dejar la polémica

De plano el Diputado José Manuel Luque Rojas no sabe quedarse callado.

Resulta que por segundo día consecutivo citó a conferencia de prensa a los medios de comunicación, como si no tuviéramos otra cosa qué hacer que estar atentos a lo que dice, pues ahora no conforme con decir que no tiene que disculparse con Héctor Melesio Cuén Ojeda porque no deseó su muerte sino la del Partido Sinaloense, pues que el Diputado en vez de estudiar para presentar alguna iniciativa se puso a buscar un resbalón de Cuén y encontró uno de diciembre del 2023 en el que el líder del PAS pidió la silla eléctrica para funcionarios, esto en un programa de radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ahora sí que muy a la 4T, en vez de decir que el PRI robó más, el Diputado de Morena aplicó el “PAS mató más”.

Ya que le quiten el micrófono, no sabemos si no tenga asesores o de plano ni caso les hace o están igual que él, pero cero que saben manejar la comunicación en crisis, ha de ser graduado de comunicación de la UAS. Tan fácil hubiera sido que el Diputado se disculpara por el malentendido y argumentara que esa no era su intención, pero no, ahora todos los morenos creen que pueden regañar igual que el señor en el Palacio Nacional, y uno les debe aguantar.

Tal vez Luque tenga razón en que el discurso de los uaseños y pasistas es cada vez más agresivo con sus críticos y con quienes consideran sus enemigos.

Cuestión de recordar cuando El Maestro dijo que a Noroeste le quedaba mejor un AK-47, o cuando sus voceros acusan de “asesinos”, “acosadores”, etc. a funcionarios sin sustento alguno, pero lo importante es no rebajarse Diputado.

Si ellos son así, que la ciudadanía los juzgue.