¿Es buena noticia, mala noticia? La decisión del retorno de los desplazados a los lugares donde vivieron los hechos violentos fue hasta calificada de irresponsable por parte del activista de derechos humanos Óscar Loza Ochoa, porque considera que quienes accionaron esta violencia no han sido contenidos, y las condiciones por lo tanto siguen siendo las mismas o sea de alto riesgo.

Se esperan momentos

decisivos

Aunque ya se acerca la hora de conocer quienes serán los elegidos para irse como candidatos rumbo a la contienda del 2024, andan todos muy calladitos, como que respetando los tiempos, ajá, y quizás veamos una contienda de antología.

Y decimos de antología porque si no hay sorpresas de último momento, se enfrentarán dos mujeres: una, Claudia Sheinbaum, con verdaderas posibilidades de ser la primera mujer en dirigir los destinos del país, no los de su casa, de los hogares, de sus trabajo, no, sino que tiene verdaderas posibilidades de sentarse en la misma silla del águila por ser la elegida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya sabemos, lo de la encuesta y el proceso interno de Morena y todo ese entramado que se armó, pero como dijera Carlos Salinas de Gortari alguna vez en la sucesión presidencial, “no se hagan bolas”.

Y por el otro lado, el Frente Amplio por México, aunque en esto de la candidatura no tiene mucho qué ganar, pues sí le tiene que echar toda la carne al asador, y si todo camina como se está viendo a la candidata del Presidente, le pondrían ni más ni menos a Xóchitl Gálvez, con quien Claudia Sheinbaum no la tendría nada fácil, hay una diferencia enorme en sus modos de ver la política.

Dos mujeres que enfrentarán la misoginia y el machismo del sistema político mexicano. Este sistema sigue con la inercia de creer que está manejado por hombres.

La misma cultura machista mexicana se pondrá a prueba

¿Por fin México estará preparado para que una mujer lleve las riendas? Todos pensamos que sí, cuando menos las mujeres sí están preparadas y han luchado para retener espacios, alcaldías, gubernaturas, senadurías, diputaciones, regidurías y ser dirigentes de sus institutos políticos.

Y claro que quizás estamos futureando, porque a estos procesos les faltan unos días.

Morena busca retener el poder y el Frente Amplio recuperarlo. Lo que se pueda.

Y lo que se viene, a pesar del triunfalismo que muestran en el partido en el poder, y la lentitud de los opositores, tendremos una contienda electoral fuerte, ardua, de muchas lecciones, esperemos.