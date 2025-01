Pinta para ser un año difícil para el estado, pues así como en Seguridad hay situaciones a atender como la agricultura, la obra pública, la pesca y la educación, además de que el estado debe 2 mil millones de pesos en una multa que deberá salir del bolsillo de los sinaloenses.

La deuda de

todo el sexenio

La deuda de 2 mil millones de pesos que el Gobierno de Sinaloa tiene con el SAT, por algunos extraños movimientos realizados durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, volvió a ser tema este fin de año.

Resulta que el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se está trabajando y buscando acuerdos con la Federación para proceder al pago de tal cantidad de marmaja sin que tenga afectación en sus programas sociales.

Lo justo sería que fueran Quirino y su equipo quienes tuvieran qué pagarlos, pero como Rocha Moya ya demostró que para algunas cosas o contra algunos personajes, prefiere seguirle pa’ delante sin chistar.

Si no, imagínese qué esta hubiera sido otra bronca que don Rubén se hubiera echado junto con los procesos judiciales contra ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el asesinato del ex Rector de la UAS y amigo personal de “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

“No queremos que se afecte ninguna área vital del servicio público nuestro, en todo caso puedes tener impacto en obras, y obras no prioritarias, porque hay obras prioritarias que tenemos que hacer también”, dijo Rocha Moya.

Su mejor idea es que solicitó alargar el plazo de las amortizaciones a 34 meses.

Ojalá que en sus libretas esto no tenga otra repercusión, como cualquier gobernante de unos años antes, hubiera contratado un crédito bancario, para pagar intereses y así ganar todos, menos el pueblo.

Y es que según el Gobernador existe una diferencia entre las cantidades de Gobierno del Estado de 2 mil 027 millones y lo que dice la federación, que son más de 2 mil 300 millones.

La buena noticia, insistimos, es que dijeron se realizan ajustes necesarios para que terminen firmando el convenio con un transitorio que diga que hay una mesa de trabajo para hacer los ajustes pertinentes lo más pronto posible.