“El simple hecho de que los políticos eligieron Mazatlán como sede de su reunión nos dice la gravedad del problema que atraviesa el puerto, afectado por una sorpresiva alza en el número de contagios del virus, cuando la pandemia lo había perdonado en exceso.”

Las reuniones

En Guasave no cantan mal las rancheras, también ahí como casi en todo el estado los hospitales revientan, saturados por la demanda de enfermos de Covid-19.

La de los políticos

En la reunión realizada en Mazatlán, más que “evaluar esquemas y protocolos para mitigar el coronavirus”, los funcionarios llegaron con una sola premisa que repitieron como un mantra: el confinamiento no es la solución.

La de los médicos

La reunión de los médicos en Guasave no tuvo la “diplomacia” de los políticos, la verdad es que los galenos no están para andarle dando vuelta al asunto y se fueron de frente para advertir el inminente colapso de los hospitales sinaloenses si no se contiene el acelerado crecimiento de casos nuevos de Covid.

Encabezados por la directora del Hospital General de Zona 32 del IMSS, en Guasave, Trinidad Leyva Verduzco, los médicos pintaron un panorama muy oscuro, donde los hospitales simplemente se encuentran a punto de desbordarse en prácticamente todas las ciudades grandes de Sinaloa.

Los médicos describieron a una sociedad a la que se les dio el color verde y salieron corriendo a las calles y se olvidaron de las medidas sanitarias.