La violencia y la inseguridad siguen campeando por todo el territorio nacional sin que las autoridades federales, estatales o municipales hayan conseguido resolver el problema.

De escándalo

en escándalo

La historia de todos los días en México es ir de escándalo en escándalo, en lugar de ir caminando derechito hacia el desarrollo y el progreso, parece que caminamos dando tumbos, pero en caída libre.

Un día nos despierta una balacera cerca de nuestro hogar, otro día nos gritan desde el periódico que el Covid-19 continúa matando mexicanos y al siguiente descubrimos nuevos casos de corrupción en los gobiernos de todos los niveles.

Todo aderezado con la nueva moda de inundaciones por todo el País, terremotos y poderosos huracanes.

Y nuestro Presidente hablando sin cesar cada mañana, ya sea para justificar lo que no hace o para culpar a los que no lo dejan hacer, el asunto es que no vemos ninguna buena noticia por ningún lado.

Después de miles de páginas escritas sobre los estudiantes de Ayotzinapa es hora de que el caso no se ha resuelto, todo lo que se diga después de esto es palabrería.

La crisis económica continúa haciendo estragos en los bolsillos de los mexicanos y no se ve solución en el horizonte cercano.

Y en medio de todo esto nos enteramos que a 3 mil mexicanos les sobran algunos millones de dólares para esconderlos en un paraíso fiscal en El Caribe.

Y si uno voltea a ver las opciones que tenemos para elegir a nuevos gobernantes, terminas con ganas de llorar.