La de ayer martes es la segunda ocasión que en un intento de alguien es tirado al suelo por un funcionario de un gobierno morenista en dos meses, y esperemos que esto sea un accidente y no una estrategia del Alcalde y del Secretario de Seguridad de Sinaloa Óscar Rentería Schazarino para disuadir a la prensa, porque una es ofensiva al no existir disculpa y la otra es condenable.

La agenda por Costa Rica

Mucha atención llama la agenda del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, toda vez que será programada totalmente en la sindicatura de Costa Rica, uno de los lugares que apenas hace unas semanas seguía siendo un lugar de batallas entre grupos del crimen organizado.

La agenda de Juan de Dios comenzará a las 9:00 de la mañana con un acto de entrega de obras en la avenida Arbaco, en la cabecera municipal de Costa Rica.

Luego tendrá dos eventos más en la próxima hora, uno para entregar un nuevo sistema de agua potable en la misma cabecera y otra entrega de pavimentación más en la comunidad de El Realito.

Este lunes todavía una persona fue atacada y asesinada a balazos en su casa por un grupo de sujetos armados que llegaron y se fueron con total impunidad.

La zona rural del valle de lo que queda del municipio de Culiacán, luego de que la mayoría se convirtió en el municipio de Eldorado, ha sido como dijimos antes uno de los campos de batalla más recurrentes en esta guerra interna de crimen organizado.

La agenda y anuncio del Ayuntamiento de Culiacán parece un la decisión más temeraria que se ha tomado desde que empezó la crisis de seguridad el pasado 9 de septiembre de 2024, y va en contra de todas las acciones que ha realizado o ha dejado de hacer para impedir estar en lugares de conflicto.

Quizás el Presidente Municipal de Culiacán tenga información que no tenemos la mayoría para atreverse a organizar el evento en ese lugar.

El único que habría acudido con acciones antes era el Gobernador Rubén Rocha Moya que acudió a Eldorado, obvio con un fuerte operativo de seguridad, y apenas hace una semana también estuvo de visita en la cabecera municipal de Elota, La Cruz, otro de los lugares peligrosos en esta crisis, para inaugurar un evento.

Y pues ese es otro de los detalles que más llaman la atención, pues a ninguno de estos eventos acudirá el Gobernador, quien tendrá su agenda en una escuela primaria de Culiacán un poco más tarde.

Pos a ver qué sale.

Otro accidente más por los apresurados

Por cierto, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, se esfuerza por evadir todo momento en el que pudiera lucir o ser relevante, evadiendo a medios de comunicación o sacándole la vuelta a discursos públicos.

Este martes llegó tarde a un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y por funcionarios federales, por lo que llegó corriendo como acostumbra para ignorar a la prensa.

Aunque el Alcalde se aferró a justificar que debía apresurarse pues llegaba tarde al evento, hubo esfuerzos de la prensa de cuestionarlo sobre el asunto de seguridad, pero con un muy frustrado discurso apretó el paso y siguió justificando su omisión. Entre que corría todo su equipo corría detrás de él, y la arrebatada huida ocasionó que un periodista cayera al suelo. Lo lamentable es que el Alcalde ni se inmutó por lo provocado y siguió corriendo.

Que la verdad las declaraciones del Alcalde son muy vacías todo el tiempo, correlonas y tibias, pero es el Alcalde de la capital de Sinaloa y por lo tanto es necesario que transparente sus decisiones con la prensa, y con ello transparentarlas con la ciudadanía.

No es posible que en medio año de crisis de seguridad el Alcalde no haya dominado ya qué decir en el tema de seguridad, aunque sea en discurso, pues evidentemente no tiene idea del funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

Ya Gámez Mendívil mantiene el cargo por cuidar las formas y porque el Gobernador Rubén Rocha Moya necesita a alguien de confianza en el cargo, pero ya se le ve bien acorralado al Alcalde en el manejo de su imagen pública.

Cuando iba llegando a la secundaria técnica 79 una madre de familia que iba a recoger la tarjeta para la beca de sus hijos le gritó “Queremos paz en Culiacán”, pero hubiese recibido más reacción de una pared que del Alcalde que ni se inmutó con la petición y siguió apretando el paso para llegar a su primer evento del día.

De seguro tiene su agenda llena el Alcalde y por eso llega tarde a eventos, todos sus espacios han de estar ocupados para ver la tele en su despacho que recordemos costó un millón de pesos remodelar cuando desalojó al ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Transparencia en secreto

Dos meses después de pedir un préstamo de 2 mil 300 millones de pesos disfrazado de Plan de Reactivación Económica, el Gobierno de Sinaloa dio los primeros avances de lo que se hará con ese recurso, que básicamente es sacar adelante el paquete de obras públicas de este año.

Los secretarios de Administración y Finanzas y de Obras Públicas estatal sostuvieron un encuentro con diputadas y diputados de la 65 Legislatura este martes, de manera privada y sin previo aviso en la casa del pueblo.

Entre los adelantos proporcionados por los secretarios destacó que ya acordaron la primera parte del crédito, que es de mil 626.9 millones de pesos, o el 70 por ciento de este crédito.

Esto es, que el Estado ya dispone una cantidad importante para echar a andar las primeras obras presentadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya en enero pasado. Y de hecho, podrá darse cuenta que en Noroeste hemos dado puntual seguimiento a las licitaciones de estas obras.

Tal como dijeron las autoridades del Estado al gestionar la aprobación de este crédito, se conformó una Comisión Especial dedicada a vigilar y monitorear el ejercicio de este dinero.

Lo cuestionable aquí es que esa comitiva está integrada nada más por diputadas y diputados de la 65 Legislatura, que está atiborrada de morenistas y aliados a la facción, por lo que resulta difícil imaginar que se cuestionará de forma crítica al Ejecutivo en todo momento en que se gaste este recurso.

Tratándose de un tema tan delicado como un préstamo del Estado, es preocupante que los encargados de supervisarlo sean integrantes del Estado, más aún cuando en Sinaloa se cuentan con instancias y colectivos como el Comité de Participación Ciudadana o Iniciativa Sinaloa.

Y aunque en esa Comisión Especial haya legisladoras de oposición como Roxana Rubio del PAN o Bernardino Antelo del PRI, la realidad es que poco pueden hacer contra lo que determine la mayoría.

Alarmante es, pues, porque como decimos, ese crédito se va directo a cubrir proyectos de obra pública, ramo en el que siempre se han presentado deslices en cuanto a seguir adecuadamente los procesos.