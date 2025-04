Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El testimonio de algunos de los sobrevivientes es desgarrador, porque van de los recuerdos a la última vez que cenaron juntos, al ruido, la fragilidad humana ante las armas de fuego, los gritos amenazas y la suerte de un rifle que se atascó.

El terror que sigue

en nuestras calles

Como lo hemos dicho de manera insistente en este espacio, pero cuesta mucho creer cómo es posible que haya grupos armados que puedan realizar operaciones tan grandes como para atacar centros de rehabilitación al mismo tiempo y no sean ni siquiera detectados por los miles de militares y policías de todos los niveles.

Por si fuera poco, y después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya se aventó media hora de maromas en su conferencia de prensa antes de hablar sobre el caso, fue para explicar con muchos eufemismos una masacre lamentable.

Lo más grave ocurrió en el Fraccionamiento Colinas de San Miguel, a donde un grupo armado llegó y asesinó a nueve personas y dejó otras cinco heridas.

Y pese a los cientos de millones de pesos que han invertido los gobiernos de Sinaloa en cámaras de videovigilancia, en capacitación de policías, equipamiento, transporte, en tener un sistema de emergencia para atender, pues no existen ni siquiera evidencia de intento de que las autoridades vayan por los criminales después de recibir los reportes.

Por si la noticia de la masacre, ocurrido por la madrugada, no fuera lo suficientemente brutal, cualquiera pensaría que las autoridades reforzarían los otros centros de resguardo o por lo menos activarían un protocolo preventivo. Pero no. Cuando se le preguntó al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil por qué no se anticiparon al segundo atentado, su respuesta fue casi poética: ocurrió justo mientras estábamos reunidos en la mesa de seguridad. Claro, porque nada espanta más al crimen organizado que una buena reunión matutina con café, galletas y promesas de patrullajes.

La coordinación por cuadrantes, según explicó, ya estaba en proceso. Pero mientras se organizaban las hojas de Excel y los turnos para los recorridos, civiles armados tomaron el control de otro centro de rehabilitación al otro lado de la ciudad.

Si la violencia esperara trámites administrativos, otro gallo cantaría.

Pero esto no es un desliz, es una muestra de cómo opera el sistema: se reacciona después, se justifica durante y se promete que “ahora sí estaremos atentos” al final.

La mesa de seguridad no evitó el segundo ataque porque, simplemente, la seguridad real no se ejecuta en juntas: se construye con presencia, estrategia y voluntad política.

Y en este caso, lo único que se movió más rápido que los agresores... fue el discurso para decir que “nadie salió herido”.