Al final de cuentas, Morena sí logró su cometido al conseguir este jueves en sesión ordinaria del Congreso del Estado, que se aprobara aplazar hasta 2028 la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Para perpetuar el poder

Al final de cuentas, Morena sí logró su cometido al conseguir este jueves en sesión ordinaria del Congreso del Estado, que se aprobara aplazar hasta 2028 la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Obvio que para llegar al acuerdo hubo una discusión de distintas fuerzas políticas, quienes expusieron argumentos tanto a favor como en contra de la propuesta. Sobre todo, el que más peleó férreamente la decisión, desde antes a nivel nacional y este jueves en Sinaloa, fue Movimiento Ciudadano, aquí con la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda. Una de los principales reclamos fue que el proceso electoral judicial pasado, realizado en 2025, evidenció muchas deficiencias en su implementación, como operativas, altos costos, baja participación y problemas para evaluar las candidaturas. Otro que se unió a las críticas fue el Diputado Jorge González Flores, del PAN, quien señaló que posponer la elección demuestra que el modelo para designar a integrantes del Poder Judicial mediante el voto ciudadano fue un fracaso. Y aunque la Diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, habló a favor de la reforma, diciendo que este tiempo que se tomará permitirá “corregir las áreas de oportunidad detectadas durante la elección de 2025” y “perfeccionar el mecanismo para garantizar un proceso más sólido”. Sin embargo, hay un motivo que la corriente a nivel nacional ha señalado que este retraso acordado, hace que Morena pueda perpetuar todavía más sus tentáculos, dentro del Poder Judicial de cada uno de los estados. La aprobación fue por mayoría de 30 votos y 6 en contra.

Prometer alivios y

entregar asteriscos

Cuando la realidad aprieta, los discursos suelen llegar primero que las soluciones. Y en Sinaloa, donde la inseguridad ha golpeado tanto a las familias como a la economía, cada anuncio oficial se mide menos por el aplauso que provoca y más por el efecto que tiene en la vida cotidiana. Esta semana coincidieron dos mensajes que retratan esa distancia. Por un lado, Coparmex advierte que la recuperación económica podría tomar hasta una década. No habla de una crisis futura, sino de una que ya se refleja en empleos perdidos, empresas que bajaron la cortina y personas que decidieron irse del estado buscando oportunidades. Del otro lado aparece una reforma presentada como apoyo para quienes recuperan un vehículo robado. Sobre el papel suena alentadora. En la práctica, abogados y empresarios sostienen que el beneficio sólo alcanza a un grupo reducido de víctimas, porque la mayoría de las unidades termina en corralones particulares donde los cobros permanecen intactos. Las dos historias tienen un punto en común: la diferencia entre anunciar una respuesta y resolver un problema. Porque si la economía sigue perdiendo empresas mientras las autoridades hablan de recuperación, el mensaje deja de convencer. Y si una reforma se promociona como un alivio para las víctimas, pero la mayoría seguirá pagando arrastres y pensiones, el beneficio termina convertido en excepción y no en regla. Ningún gobierno puede eliminar de un día para otro los efectos de una crisis de seguridad o de una desaceleración económica. Lo que sí puede hacer es evitar que las soluciones nazcan con letra pequeña. En tiempos difíciles, la confianza también es un recurso público. Y esa confianza no se construye con optimismo oficial ni con anuncios incompletos, sino con políticas que funcionen para la mayoría y no sólo para quienes logran encajar en los requisitos.

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