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Para nadie es un secreto que justo Fausto es la piedra angular en todo este embrollo, el único que conoce toda la historia completa de ese fatídico día, por ser el acompañante y chofer de Cuén hasta sus últimos momentos y más allá.

Misterio entre misterios o jugarle al ensarapado

Jugarle o hacerle al ensarapado es una frase que se puede conceptualizar como “fingir ignorancia, disimular o tratar de pasar desapercibido para evadir una responsabilidad, un compromiso o un problema”. Según la Inteligencia Artificial, su origen viene de la idea de cubrirse o esconderse bajo un sarape. Esto es lo primero que nos vino a la mente cuando en el Altiplano, la raza ridícula de los fiscales federales en contubernio con el juez de control decidieron que la audiencia para formalizar imputación contra Fausto Corrales, hizo del ex Rector y hoy diputado local Víctor Corrales Burgueño, fuera privada. La justificación es que no fuera pública por un tema de “seguridad nacional”. Para nadie es un secreto que justo Fausto es la piedra angular en todo este embrollo, el único que conoce toda la historia completa de ese fatídico día, por ser el acompañante y chofer de Cuén hasta sus últimos momentos y más allá. ¿La información que pueda dar es tan delicada como para poner en riesgo la seguridad nacional? Es el climax de la ridículez, luego de todas las maromas que se han dado desde el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, con respecto al tema del rapto de Ismael “El Mayo” Zambada, su entrega junto a la de Joaquín Guzmán López en los Estados Unidos, y el asesinato del también ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda. Caso que no está en juego ninguna seguridad nacional, sino el ridículo del Gobierno de Sinaloa, porque su Gobernador Rubén Rocha Moya habría estado citado a esa reunión con “El Mayo” Zambada, los hijos de “El Chapo” Guzmán y Cuén Ojeda; en el juego también está el ridículo para el Gobierno federal y de Morena, porque hay indicios, y señalamientos, de que en la operación pudo haber intervenido el FBI, buró federal de investigaciones gringo, el ridículo de la FGE porque en el lugar había un agente activo y otro retirado, pero como escoltas del mismo “Mayo” Zambada o de quién fue la idea y cómo ocurrió eso de intentar armar un montaje para pretender informar que Cuén Ojeda murió en un asalto en una gasolinera. El chiste es que, como siempre, en temas relevantes, el Gobierno y la autoridad federal ha preferido ocultar y esconder, en lugar de darle luz a un evento que trastocó la realidad en Sinaloa, que echó a perder la poca calma en que vivíamos, y que hoy nos tiene sumidos en una guerra entre facciones. En lugar de darle luz al hecho, prefieren mantener así, Piénsenlo, en todo caso, le deben una explicación al pueblo sinaloense entero y a todas las víctimas de esta guerra, incluyendo hasta a los de nuestras Fuerzas Armadas.

Fausto Corrales y los privilegios de la UAS

El caso de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez deja una pregunta incómoda sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa: ¿cuánto influyó ser hijo de un ex Rector para acceder a cargos y remuneraciones dentro de la institución? Corrales Rodríguez, hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, ex Rector de la UAS y dirigente del PAS, llegó a ocupar la Dirección General de Rectoría con un sueldo bruto mensual de muchos miles de pesos en 2024. Además, entre 2021 y 2026 aparecen 62 registros de viáticos a su nombre. Lo más cuestionable es que continuó dentro de la estructura universitaria aun cuando ya había sido identificado como una persona relevante en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. No se trata de declararlo culpable antes de tiempo. La justicia tendrá que determinar su responsabilidad. Pero la UAS sí debería explicar algo: ¿por qué un funcionario relacionado con un caso de esta magnitud siguió ocupando un cargo y recibiendo recursos públicos? Y también debería explicar cómo se construyó una trayectoria con salarios, cargos y beneficios que difícilmente puede desligarse de sus vínculos familiares y políticos. La universidad pública no puede funcionar como patrimonio de grupos o familias. Los cargos deben ganarse por capacidad, no por apellido.

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