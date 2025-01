De lo que no nos libramos fue del discurso de nuestro Gobernador, ahora sí más mesurado, luego de semanas y semanas de negar o minimizar nuestra realidad. Casi ni se notó que a don Rubén casi le dictaron desde el Gobierno federal lo que se aventó en el Congreso del Estado.

El Plan que urgía

Lo de ayer en el Congreso del Estado no podía ser otra cosa que lo mismo que nuestros gobernantes tendrían qué haber hecho desde hace por lo menos dos meses: admitir el tamaño del problema que enfrentamos y tomar las riendas en el asunto.

No podría ser de otra forma, y aunque con este retraso, por fin llegó la oportunidad de plantear soluciones reales para menguar la parálisis económica que sufre Sinaloa por la violencia.

De lo que no nos libramos fue del discurso de nuestro Gobernador, ahora sí más mesurado, luego de semanas y semanas de negar o minimizar nuestra realidad.

Casi ni se notó que a don Rubén casi le dictaron desde el Gobierno federal lo que se aventó en el Congreso del Estado.

Al salón acudieron personajes claves en el funcionamiento de los sectores productivos, como los representantes de Coparmex, Canaco, Canirac, AARC, Caades, entre otros.

Todos ellos para chutarse las dos horas en el Salón Constituyentes. De haber sabido cómo se desarrollaría el asunto, pues se organiza La Semanera y todos estamos más a gusto y tranquilos en lo nuestro, y no se armaba el despapaye que hubo con el acceso al salón.

Pero realmente la oportunidad fue aprovechada por el Gobierno de Sinaloa para utilizar, ante quienes debía, su más que palpable poder de convocatoria entre las y los líderes de los distintos gremios, para mostrar una serie de acciones que si bien no resuelve el problema, de algo nos debe servir.

Todos sabemos cuál es la verdadera solución a la crisis económica que vive Sinaloa, pero también es obvio que el Gobernador y nuestra fuerza no puede hacerse cargo de ese trabajo por sí solo.

Ayer Rocha anunció una estimación de todo el recurso que pretende invertir en obra pública y programas sociales en el estado durante lo que resta de su mandato, y apantalllando con las grandes cifras que eso conlleva.

Por supuesto que no está mal fortalecer la infraestructura pública, pues es en ella en la que la ciudadanía desarrolla gran parte de su vida y merece tener espacios de calidad, pero justo en estos momentos la gente ni siquiera quiere estar afuera de sus hogares si no es necesario.

La gente en Sinaloa no dejó de comprar ropa o accesorios, ni de consumir en restaurantes por gusto, mucho menos dejó de contratar bandas por mera voluntad.

Los sectores productivos de esta entidad se han visto sumamente golpeados porque el ruido de las balas, los hallazgos de cuerpos y miles de privaciones de la libertad ahuyentaron a la ciudadanía de las calles, esas que tanto quieren pavimentar, lo malo es que por lo que entendemos seguirá sin haber condiciones para salir porque el plan sigue sin considerar un meterle en serio a la seguridad y la justicia.

Las heladas, otra preocupación del 2025

Por si no tuviéramos suficientes problemas y preocupaciones en Sinaloa, el 2025 y la temporada traerán consigo frentes fríos de los que, en caso de haber afectaciones por heladas, nuestros productores podrían no recuperarse.

Ayer, Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, señaló que la falta de agua para la siembra es justamente uno de los factores que jugarían en contra de esta situación, pues no habría oportunidad de volver a sembrar.

Por ello señaló que la única recomendación para evitar daños es nutrir adecuadamente los cultivos con foliares o fertilizantes, pues no será posible mantener los suelos húmedos como medida preventiva contra las heladas.

“Desgraciadamente la situación es muy especial”, lamentó. “Ahorita la gran recomendación es tener bien nutridos a los cultivos con foliares, o si ya están fertilizados de inicio pues qué bueno”.

El objetivo es mantener las plantas bien nutridas para que resista y pues tener a la mano la vieja confiable del seguro agrícola.

Por lo demás es lanzar algunas plegarias y que pase lo que tenga que pasar.

Vega Román lamentó también en el estado que no existan programas de apoyo en caso de pérdidas durante esta temporada de bajas temperaturas, por lo que cada productor deberá respaldar sus cultivos individualmente con el fondos de aseguramiento.

Históricamente los cultivos más susceptibles a sufrir daños ante las bajas temperaturas son el frijol, mientras que la zona proclive a sufrir por bajas temperaturas es el Valle del Carrizo, al norte de Sinaloa, y Angostura, ubicada en la parte centro-norte.

Las sorpresas se podrían dar en otras zonas, pues el hecho de que también atravesamos una crisis de sequía ayuda a que el panorama luzca peor y que también bajen las temperaturas más abajo de lo normal.

Dice Madueña que sí compran a sobreprecio, ¿y?

Ahora que ya anda muy amigo del Gobernador Rubén Rocha Moya y que hasta recuperó el bigote, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, ya tuvo hasta el valor de asegurar que pues la neta lo de las compras a sobreprecio es la UAS sí son ciertas, y que esa es una práctica que se hace debido a que los proveedores son tan buena onda que aguantan hasta que las puedan pagar.

Incluso hasta detalló que mantienen una deuda con proveedores de no menos de 200 millones de pesos. ¡Figúrese!

Ayer, durante su visita al Congreso del Estado, a donde Madueña Molina acudió como invitado al evento del Gobernador, también llevó consigo una de las más clásicas barras que le hayamos conocido a la administración uaseña: la situación financiera de la Universidad es complicada.

Luego empezó con eso de que apenas lograron cubrir el pago de las últimas quincenas y aguinaldo del 2024 a sus trabajadores con apoyo del Gobierno del Estado, pero dejaron de atender otros compromisos que tiene la UAS.

“Tenemos muchos pendientes ahorita, sobre todo el tema, lo comentaba con el Gobernador en diciembre, el tema de los proveedores, pues, que estamos muy ahorcados porque nosotros apenas salimos con el pago del aguinaldo y de las quincenas, pero no pudimos pagar en diciembre el tema del Seguro Social, el tema de Infonavit, el tema del SAT. Eso lo dejamos pendiente para empezar a pagar en enero, febrero, dependiendo de cómo vayan llegando los recursos”, dijo.

O sea que sacaron la nómina pero dejaron de pagar un montón de cosas, entre ellas impuestos. Y pues esa película ya la vimos y no tiene final feliz.

¿No tendrán nada qué ver los procesos judiciales por más de 700 millones de pesos que les iniciaron luego de la publicación de varias investigaciones periodísticas de Noroeste que revelaron cómo han gastado y desviado millones y millones de pesos de manera salvaje?

¿O que haya estado, en la pobre pero con presupuesto multimillonario de la Universidad, encuestado el proyecto político personal del ex Rector y amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda?

Pues por mientras, Madueña Molina ya admitió públicamente lo de los sobreprecios con un discurso que a más de alguno le hará levantar la ceja, prender un cigarro y expresar: joder, esto es cine.

“Sí, pero ya lo de los proveedores nosotros siempre hemos tenido ese compromiso por parte de ellos, de que pues nos aguantan. Desgraciadamente nos critican porque dicen que compramos más caro de lo que es precio mercado, pues sí, sí compramos más caro, pero si usted me va a fiar para pagar en dos años, no me va a fiar a precio de ese momento”, dijo.

“Pero es la única manera que tiene la Universidad para poder operar en los municipios”.

Como usted recordará, las investigaciones de Noroeste revelaron diversas compras a sobreprecio de parte de la UAS en favor de una red de proveedores ligados a la familia de Cuén Ojeda, en compras a sobreprecio y saltándose los procesos legales de licitación pública.

Las compras irregulares fueron en rubros como aires acondicionados, productos cárnicos, inmobiliario o productos electrónicos a precios por encima de lo que se cotizaban en el mercado. Y a como va la “negociación” todo indica que no van a regresar ni un peso.

Si se quiere echar una refrescadita de memoria, échese un clavado a nuestra página web y lea las investigaciones periodísticas en el apartado de InnDaga. ¡Éxito!