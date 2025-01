La cosa es que los Centros de Resguardo son espacios que han sido presentados como estrategias para combatir la crisis de desaparición forzada y se ha apostado con todos los recursos disponibles de la autoridad estatal en materia de búsquedas, pero las búsquedas forenses y las burocráticas no son las únicas que deben implementarse, pues el Estado carece de prácticas de búsqueda de justicia en los casos de desapariciones o de prácticas preventivas en el tema de desaparición. Parece que esta tarea les sigue quedando grande a las autoridades estatales.

El temor también acecha a trabajadores de la salud

Nada fácil ha sido para los trabajadores de la salud y cuerpos de rescate atravesar esta crisis de inseguridad que estalló en Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre.

El número de heridos o víctimas de hechos de violencia sin duda ha crecido desde entonces, pero además el terror de que los agresores vuelvan es la novedad para estos profesionales.

El Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó ayer que al menos tres centros de salud en comunidades rurales de Sinaloa fueron cerrados de manera temporal por la violencia.

Se trata de un centro médico en la sindicatura de Imala, en Culiacán, y dos más en comunidades serranas del municipio de Concordia.

Pero esto no sólo fue una situación decidida por los trabajadores, sino que hubo autorización por parte de los encargados del programa IMSS Bienestar debido a que el personal médico tenía dificultades para acceder a las zonas, consideradas de conflicto, y el evidente riesgo de permanecer en los lugares y hacer sus trabajos de auxilio y atención médica.

“Hubo ciertos incidentes y había ciertas dificultades para poder llegar y se reubicó el personal (de manera) temporal”, dijo.

Y aunque los pobladores se han quedado sin servicio inmediato, sí tienen la oportunidad de desplazarse a otros centros médicos cercanos para atender emergencias.

El asunto es entendible por todos los lados que se analice, que evidentemente habrá afectaciones.

Lo peor es que la cosa no mejora pese a la presencia de las fuerzas armadas y las policías preventivas.

Apenas noche se reportó otro caso en que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana viajaban al sur de la ciudad para atender una llamada de auxilio cuando fueron interceptados por personas armadas qué los amedrentaron y amenazaron.

El hecho provocó que iniciaran sus protocolos de seguridad y a la hora de atender un segundo caso, apenas minutos después y en la misma zona, sí tuvieron que esperar la presencia de las autoridades para realizar su trabajo.

¡Qué impotencia!

Y quesque ahora les falta equipo

A cinco meses de que formalmente comenzó a operar el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán, la autoridad estatal hasta hoy salió a admitir que en realidad les falta equipo para comenzar en forma.

Resulta que primero se dijo que el espacio iba a iniciar operaciones en 2023, pero una serie de retrasos pobremente justificados por el entonces Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, extendieron el plazo y hasta agosto de 2024 el espacio de Culiacán comenzó a trabajar.

Mientras tanto se construye uno en Ahome y otro en Mazatlán.

Ahora la Subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, dijo que en realidad les falta comprar equipo, y por eso el espacio a cinco meses de funcionamiento no ha presentado resultados.

Esto nos lleva a suponer que la inauguración de agosto en realidad fue pura pantalla para decir que ya estaban trabajando ante la presión de medios de comunicación y de familiares de personas desaparecidas.

Eso sí, Patricia Figueroa empezó la exposición del caso recordando a los periodistas que ella es periodista de profesión, arma que ha utilizado durante su estancia como funcionaria pública estatal en la administración actual para tratar de dar clases de manejo de la información a periodistas que le parecen incómodos al criticarla.

La cosa es que los Centros de Resguardo son espacios que han sido presentados como estrategias para combatir la crisis de desaparición forzada y se ha apostado con todos los recursos disponibles de la autoridad estatal en materia de búsquedas, pero las búsquedas forenses y las burocráticas no son las únicas que deben implementarse, pues el Estado carece de prácticas de búsqueda de justicia en los casos de desapariciones o de prácticas preventivas en el tema de desaparición.

Parece que esta tarea les sigue quedando grande a las autoridades estatales, pues con esta crisis de seguridad a diario la lista de desapariciones crece, desafortunadamente.

La invención del agua hirviendo

Pues otro personaje sinaloense que desde hace mucho pensamos que aspira a cosas grandes salió ayer a decir cosas que sin duda le quedan muy pequeñas.

Y es que parece que la Senadora Imelda Castro no soportó los abucheos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya en la inauguración del Maratón Internacional de Culiacán el domingo, por lo que tuvo que salir en su defensa.

Como si Don Rubén necesitara bules pa’ nadar.

Lo peor es que Imelda, a quien respetamos por todos sus años de lucha, pero que hoy nos sorprende al continuar con sus años sabáticos, pues de ella muy poco supimos en su primera vuelta como Senadora, y hasta ahora en la segunda, pretende salir a defender al gobierno de Morena a golpe de retórica.

Imelda defendió que el conflicto entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa se originó desde el 25 de julio, con el secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, y que el Gobierno no tuvo qué ver.

”...Ellos mismos deciden dividirse y deciden combatirse llevándose a un líder histórico de su cártel que era el representante no sólo de un cártel que está en Sinaloa sino que está en el País y que está en el mundo”, dijo.

Según Imelda, esto ha propiciado que Rocha Moya sea víctima de ataques mediáticos a raíz de la crisis de violencia y que genera que mucha gente piense que el Gobierno es el culpable de la violencia.

”No se desconoce que ahora nuestro Gobernador sea el blanco de ataques y de guerras de carácter mediático, también campañas de desprestigio justamente por esta situación”, dijo.

Pero luego se aventó una de esas reflexiones tipo Jesús Estrada Ferreiro, ex Alcalde de Culiacán, o tipo Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de la SSP estatal.

“Entonces, evidentemente, la gente dice: ‘¿Yo qué culpa tengo? El Gobierno es el responsable’. Sí, es cierto que el Gobierno es el responsable de brindar seguridad a la población, pero la guerra que estamos padeciendo no la generó el Gobierno, la generaron los mismos grupos del crimen organizado”, fue su comentario.

Luego del ejemplo, muy parecido a inventar el agua hirviendo, la Senadora remató con la vieja confiable de cualquier gobernante, funcionario, chairo o militante de Morena en México: es culpa del ex Presidente Felipe Calderón.

Como si nadie en Sinaloa nos hubiéramos dado cuenta de cómo el crimen organizado operó en las últimas dos elecciones a favor de Morena, y peor aún, sumando a su bando personajes como el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y amigo personal de “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Alianza que reconocemos que la senadora criticó en su momento.

Apenas alguien que no vive en Sinaloa y no haya sido testigo de todo lo hecho por Morena, donde parecen estar muy apurados por derrumbar lo poco que han construido, podrían creer que lo que pasa no les toca..

Todos los días y noches los pistoleros de ambos bandos siguen llevándose a los sinaloenses, atacan casas, las queman, y se pasean por toda la ciudad; ayer incluso asesinaron a un niño de 12 años en un presunto intento de robo de vehículo y los morenistas en el gobierno en lugar de mostrar sensibilidad y empatía, salen a lavarse las manos o decir obviedades que no caen bien a nadie. ¿Tan difícil es asumir su responsabilidad sin andar poniendo peros?