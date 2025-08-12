Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Mientras se refuerza la vigilancia en las zonas turísticas y el Centro en Mazatlán, en las colonias las familias están hartas de robos a casa-habitación, robos a comercios y asaltos en la vía pública, todo por falta de seguridad.

¿Se hará o no se hará el cotorreo?

En los últimos cinco años, han sido más las veces que se han cancelado los festejos por el aniversario de la Independencia de México en Culiacán con su tradicional Grito de Independencia y la fiesta que conlleva. Lo mejor es que siempre hay un concierto de artistas internacionales, tipo Julión Álvarez o la banda sinaloense MS. Por eso es que este año, después de la cancelación del pasado, el Gobernador Rubén Rocha Moya aún tiene la esperanza de la realización del festejo patrio, pues aseguró que todo dependerá de que la situación de seguridad lo permita. El Mandatario dijo ayer en su conferencia de prensa La Semanera que espera que no tengamos problemas de violencia que nos impidan hacer el evento con “entera libertad”, y que por ahora no existe una preparación definida para la celebración del 15 de septiembre. Pero también aclaró que la idea es que “sí se lleve a cabo” la llamada fiesta del pueblo, con todo y sus los elementos tradicionales, como presentaciones musicales, espectáculos de luces, pirotecnia y otras actividades familiares. Rocha Moya y su equipo se negaron hasta el último momento, pero sí terminaron por suspender la ceremonia por “motivos de seguridad” en el año 2024. Los tiempos, sin duda, eran otros, por la ola de violencia que se extendió por varias regiones de la entidad y los numerosos reportes de personas armadas, despojos de vehículos, enfrentamientos, homicidios y privaciones ilegales de la libertad. Para este año, según el Gobernador, la idea es retomar la celebración, siempre y cuando se garantice la integridad de los asistentes.

Al que obra mal, pues...

Los balazos que soltaron elementos del Ejército Mexicano luego de los airados reclamos de los vecinos de la colonia Magisterio, para que soltaran a “El Juliancillo”, no fueron mal vistos por el Gobernador Rubén Rocha Moya, de hecho, señaló que “obraron con prudencia” para disuadir a los vecinos. En su conferencia de prensa de ayer, el Gobernador no le vio mayor relevancia a la cosa, aunque hubo disparos de armas de fuego captados por decenas de cámaras de medios de comunicación que transmitieron en vivo el conato de bronca entre civiles y militares y que hubo disparos de arma de fuego y granadas de humo. El Ejército y la Guardia Nacional se vieron envueltos en esta polémica después de participar en un tiroteo contra civiles armados, seguirlos y atraparlos en un domicilio de la colonia Magisterio en la ciudad de Guamúchil. Además de cinco detenidos, se aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, una buena cantidad de droga sintética, municiones y hasta granadas. Entre ellos estaban Julián P., originario de Guamúchil, quien fue señalado de manera extraoficial como presunto generador de violencia en la región. La raza se puso muy charrasca, porque al parecer hasta dinero ofrecieron a los militares para dejar las cosas hasta donde habían escalado y hacerse de la vista gorda con quienes estaban atrapados en el domicilio, pero éstos se negaron, lo que ocasionó la trifulca. El operativo además contó con el apoyo de un helicóptero artillado que sobrevoló la colonia y otras zonas de la ciudad por más de una hora. Según Rocha Moya, la versión que conoció es que los vecinos acudieron a tratar de evitar que se llevaran a los detenidos y luego se convocó a la sociedad. “Por fortuna se obró con prudencia para disuadir la situación. Es decir, sólo se hicieron disparos al aire y no tuvimos ninguna lesión de ningún tipo”, dijo Pues, no sé si ustedes piensen lo mismo, pero ya agarrarse a disparar no fue una actitud muy de obrar bien o ¿cómo la ven ustedes?

¿Qué pasa con la seguridad en las colonias de Mazatlán?

Mientras se refuerza la vigilancia en las zonas turísticas y el Centro en Mazatlán, en las colonias las familias están hartas de robos a casa-habitación, robos a comercios y asaltos en la vía pública, todo por falta de seguridad. Para muestras tres casos recientes, en Villa Verde, Ampliación Villa Verde y San Jorge, todos por el mismo rumbo. Primero salieron a exigir justicia las familias de Villa Verde, luego lo hicieron las de Ampliación Villa Verde y este martes por la tarde lo harán las de San Jorge. Estrella Palacios, Alcaldesa de Mazatlán, y Jaime Othoniel, Secretario de Seguridad Pública, ahí tienen tres focos rojos en Mazatlán, porque también esas zonas son parte del municipio. Veremos qué respuesta de vigilancia dan.

Nada nuevas contra Duarte Apan

Qué nuevas con los jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, que ayer salieron a la calle para acusar a su dirigente Julio Duarte de cometer actos de nepotismo y corrupción en su gestión. Los jubilados se reunieron ayer en las inmediaciones del Palacio Municipal, sede del gobierno local, para denunciar que Duarte Apan favorece a familiares y allegados con recursos del sindicato y que estos exigen pago de primas de jubilación atrasadas a más de 300 ex trabajadores. Y decimos qué nuevas porque en todos los procesos en que ha participado este compa, siempre se ha acusado de protección y favorecimiento de sus familiares y de otros hechos de corrupcion, como hacerse ojo de hormiga cuando más le conviene. Pero ayer de nuevo se animaron a salir y aseguraron que maneja de forma discrecional recursos sindicales y beneficia a familiares y allegados, mientras cientos de ex empleados esperan desde hace años el pago de su prima de jubilación. Según las acusaciones, Duarte Apan ha beneficiado los nombres y sueldos de Duarte, así como de su padre, hijo y esposa, a quienes señalaron como beneficiarios de su gestión. También sacaron la cuenta de que, en conjunto, reciben más de 150 mil pesos mensuales pagados con recursos del sindicato y del Ayuntamiento. Entendemos además que la omisión también es un acto de corrupción y es así como quedó en la mira, luego de que él mismo acusara de corrupto a su antecesor, le hiciera una auditoría, hallara los desfalcos y así lograra que David “El Güero” Alarid se saliera con la suya y hasta ayer seguían como amiguis. ¿Así como le va a creer la gente si nada más hay corrupción y no hace nada por remediarlo? Mucha gente le criticó porque los detalles los revelaron ellos mismos con copias y todo terminó siendo un circo gestado por ellos mismos. Esta vez, los manifestantes señalaron que el Gobierno municipal entrega cada año 2 millones de pesos al líder sindical para que, sin supervisión, otorgue aumentos salariales “a voluntad” a familiares y amigos y que entre 200 y 300 trabajadores no han recibido su prima de jubilación, con retrasos que alcanzan los cuatro años. A ver en qué acaba este novelón.

Nada nuevas contra Duarte Apan