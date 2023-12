Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La UAS pagó un millón de pesos al despacho Hernández Barros, que defendió a Rosario Robles en “La Estafa Maestra”, tanto en el proceso por tortillas y carnes les habían defendido, pero justo ayer se les antojó revocar a todo el despacho. El descaro es tal que los imputados literalmente intercambiaron a sus abogados como si fueran cartas de Pokémon, todo con tal de no llevar a cabo la audiencia y respirar un poquito más.

Tutorial de cómo

manchar un proceso

Decimos eso porque Milton Ayala Vega , abogado de Jesús Madueña, no asistió a la audiencia por supuesta enfermedad.

Por otro lado, parece que ser abogado de una autoridad de la UAS es una profesión de alto riesgo, pues cuando no les da influenza tienen accidentes viales. Lo que no les pasó de enero a julio, les ha pasado en noviembre y diciembre.

Prometemos que no copiamos y pegamos esto, pero sí, otra vez difirieron una audiencia contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusadas por malversación de recursos públicos.

Poquito más

y nos la creemos

Pero con tanto abogado y dizque doctores que cargan, al menos tendrían que saber que una suspensión definitiva no significa que ya ganaste el amparo, pues eso solo sería cuando haya una sentencia y esta cause ejecutoria.

Toca respetar la Ley, su propia Ley*

Seguramente este asunto les caló y de ahí que sacaron a relucir la suspensión definitiva de la que le hablamos antes. El miedo no anda en burro.

Y no lo decimos nosotros, cálmese Willy , lo dice su mentada Ley Orgánica en el artículo 35. Sí, esa Ley obsoleta que tanto se niegan a reformar para no quitarle la Universidad a “El Maestro” sin maestría.

Ayer publicamos a manera de recordatorio que ya venció el plazo de 40 días hábiles de ausencia del Rector titular de la UAS, y pues debe nombrarse a un interino, quieran o no.

Margoth y Gerardo,

los fans de Sheinbaum

Cómo que a Margoth Urrea Pérez, Presidenta Municipal de Navolato, no le llegó la instrucción impuesta por el Gobernador Rubén Rocha Moya de no andar haciendo el caldo gordo a la precandidata por la Presidencia de México Claudia Sheinbaum Pardo, pues subió a sus redes sociales públicas una foto muy abrazada de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que el Gobernador dijo a sus funcionarios e invitó a los alcaldes a no andar detrás de Sheinbaum Pardo, seguramente para evitar cualquier situación que el Instituto Nacional Electoral y la oposición pudieran criticar.

También el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, omitió el llamado del Gobernador pues hasta asistió a la reunión que tuvo Sheinbaum Pardo con pescadores de la región noroeste del país en Topolobampo.

Lo cierto es que los presidentes municipales pueden hacer lo que les venga en gana, pero es importante documentar que al menos a estos dos no les importó mucho lo que el Gobernador pidió.

Rocha Moya se ha portado desde el principio de su administración como un gestor y líder para Morena Sinaloa en ausencia de una presidencia estatal del partido ¡Ah, no! Pues si hay presidencia, una tal Merary Villegas Sánchez que hace conferencia los jueves...