Mientras los gobiernos insisten en sus declaraciones optimistas, la realidad sigue desbordándose en los expedientes sin resolver, en los llamados ignorados y en las puertas que se cierran para las mujeres que denuncian. La deuda es inmensa, y el deber de saldarla no se acaba con una fecha en el calendario.

La gente dando la cara por el Estado

Hace algunos meses en Culiacán se dio el “Jalemos con la Banda”, encabezado por el chef Miguel Taniyama , y aunque la crisis no se fue ni mucho menos, aquella fiesta sirvió para recordar que los espacios públicos son de la ciudadanía, no de criminales.

Gran parte de ello, si no es que todo el mérito, se lo lleva la gente que se anima a intentar retomar los espacios que le pertenecen, aún y cuando las autoridades del Estado no han logrado que esto se logre de forma plena y segura.

Reducida a una fecha

Previo al Día Internacional de la Mujer ya caen sobre algunas instituciones de procuración de justicia algunas demandas por parte de funcionarios públicos adversarios del Gobierno en turno que se enaltecen con robustecer manifestaciones pero institucionalizar la violencia a partir de hacer nada desde sus cargos públicos.

Y estas exigencias no sólo salen de adversarios, sino de los propios Gobiernos que desde su posición mayoritaria promueven con sus luces de colores, sus blusas naranjas o moradas y sus canciones de empoderamiento, un discurso vago sobre la verdadera garantía de justicia.

Hay acciones que cambian de alguna manera la vida de las mujeres que necesitan ese apoyo, y aunque se reconoce, también es una obligación por parte de las autoridades garantizar esa ayuda. Por eso vale la pena recordar que la impunidad en las cifras sigue vigente.

Que pese a que el día nos obliga a estar ahí, cada víctima los obliga a dar la cara por todas las víctimas, a no reducir la lucha a un acto simbólico ni a una efímera conmemoración. Porque la justicia no se mide en discursos ni en iluminaciones temporales, sino en acciones concretas, en sentencias que no tarden años, en investigaciones que no duerman en archivos y en un sistema que no revictimice a quienes buscan respuestas.

Y mientras los gobiernos insisten en sus declaraciones optimistas, la realidad sigue desbordándose en los expedientes sin resolver, en los llamados ignorados y en las puertas que se cierran para las mujeres que denuncian. La deuda es inmensa, y el deber de saldarla no se acaba con una fecha en el calendario.