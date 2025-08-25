Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El festejo y la crisis

El Gobernador Rubén Rocha Moya decidió sincerarse: sí, en Sinaloa hay crisis de violencia. Pero insistió en que aún así en septiembre habrá festejo para el Grito de Independencia.

Porque, si la estrategia de seguridad aún no resuelve el asunto por completo, siempre queda la de contratar artistas para que el pueblo olvide por una noche que vive con miedo.

La duda es quién será el elegido para encabezar esta terapia colectiva. Rocha quiere a alguien que “valga la pena” y que “motive”. Se mencionan nombres como la Banda El Recodo o, si el presupuesto y la agenda lo permiten, nada menos que Chayanne.

“Es batalloso conseguir artistas”, confesó el Gobernador. Y cómo no va a serlo, si no cualquiera se anima a subirse a un avión para venir a Sinaloa y treparse en un escenario ubicado en una ciudad donde la violencia se roba hasta los reflectores.

Lo importante, asegura Rocha, es no suspender eventos.

Es decir, se apuesta por recuperar una cierta normalidad que es difícil de sostener frente a las estadísticas criminales que muestran que si bien los asesinatos están bajando, estamos muy muy lejos de hablar que ya hay paz.

Así, el Gobierno reconoce la crisis y se atreve a intentar un evento que el año pasado fue suspendido por falta de condiciones. No dudamos que el operativo de seguridad será híper masivo para garantizar que todo salga bien, pero también sabemos que a pesar de la tendencia a la baja, basta una mala tarde para que las cosas se descontrolen en esta ciudad. Ojalá salga todo bien.

A ver si ya quedó claro

Luego de que en el municipio más norteño que tenemos se andaba armando una bronca por desinformación que hasta andaban desconociendo a su propio Presidente Municipal, la mismísima Jucopo, encabezada por la doctora Teresa Guerra Ochoa, tuvo que ir a calmar las aguas con una conferencia de prensa.

La Diputada, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, llegó tirando factos con la presentación de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifica la legalidad del procedimiento con el que descarrilaron a Gerardo Vargas Landeros y fue designado en su lugar Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

La raza más agüitada, por cierto, es la que más gordo le andaba haciendo al proyecto del trébol, desde sobadores, chalineros y colaboradores de esos que hacen como que chambean, pero que en realidad no se la saben, así como los ya meritos que ahora sí llegaron.

Pero está muy claro: Vargas ya no tiene facultades como Presidente Municipal.

Guerra Ochoa explicó que esta decisión se tomó tras la Controversia Constitucional 152/2025, promovida por Vargas Landeros, quien se ostentaba como Alcalde, pero no pudo acreditar su personalidad jurídica para ocupar el cargo.

Por eso tuvo que salir la SCJN a confirmar que Antonio Menéndez es actualmente el Presidente Municipal y tiene la representación legal del Municipio, conforme al artículo 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, porque además pues tiene los papeles en regla.

¿Qué le pidieron? Seguramente hasta la cartilla de vacunación y el vato la entregó: 1. Acuerdo del Congreso del 2 de mayo de 2025, que declara vacante la Alcaldía tras la destitución de Vargas. 2. Acuerdo 83 del Congreso, también del 2 de mayo, que lo nombra Alcalde sustituto hasta el 31 de octubre de 2027. Y 3. Acta de cabildo 21, del 5 de mayo, que registra su toma de posesión.

La Corte, recalcó, ya hizo el análisis tanto de la declaratoria de procedencia como el nombramiento sustituto y pues determinó que el Alcalde en funciones es Antonio Menéndez.

Otra parte que parece que no han entendido los regidores de Morena, mismos que llegaron en la plantilla con Vargas Landeros, es que los cabildos solo pueden designar alcaldes interinos por ausencias menores a 90 días.

Lo que se deberían poner a hacer esos regidores, que ya le fallaron al pueblo, le robaron, le mintieron y traicionaron, es ver si no tienen relación con el contrato leonino de renta de patrullas por el triple de su costo a una empresa que hasta tuvo que comprar las patrullas porque no tenía, porque ahí viene la taspanona y abogados les van a hacer falta para desafanarte.

La histórica confesión de ‘El Mayo’

Tuvo que ser hasta el 2025, y después de casi un año de guerra interna en el Cártel de Sinaloa, que Ismael Zambada García, “El Mayo”, admitió en la Corte de Brooklyn, ante autoridades estadounidenses, que por 50 años dirigió un imperio de la droga desde Sinaloa.

Ante unas 70 personas, el Señor del Sombrero leyó un posicionamiento público como declaratoria de culpabilidad para buscar así un trato con sus castigadores, después de que fue raptado y entregado a ellos en julio de 2024.

En su declaración, histórica por donde se le vea, admite que con el tiempo tejió “una gran red de socios y cómplices” para traficar mariguana, cocaína y “otras drogas” a los Estados Unidos.

También detalló cómo coordinó cargamentos de droga y luego, a través de la violencia, consiguió empoderar al cártel e imponer su ley.

Para ello tuvo “un gran número de hombres armados a mi cargo”, y ordenó asesinar a otros, lo que trajo “muchas muertes y murieron muchos inocentes”, dijo.

Sin embargo algo que llamó mucho la atención de la prensa local e internacional fue cuando su confesión tocó el tema de las redes de corrupción que forjó en todos los niveles en México.

Dijo que durante todo este tiempo recurrió también a la corrupción en México.

“Pagué sobornos a policías, mandos militares y políticos”, admitió, que lo hizo desde el principio y lo siguió haciendo todos los años hasta ser capturado.

Las palabras en la declaración de “El Mayo” Zambada sin duda que levantó las antenitas de vinil para varios pikachús en los gobiernos federal y todos los estatales en donde está involucrado el Cártel de Sinaloa.

Pues aunque ahora lo que sigue es que los fiscales harán un seguimiento de los 15 mil millones de dólares que Zambada puso en la mesa para que le fueran decomisados, sin duda que el mayor temor es que los caminos dirijan hacia algunos políticos activos o inactivos en Sinaloa, otros estados y hasta en el Gobierno federal.

Por lo pronto, el abogado Frank Pérez ya salió a decir que no es una de las estrategias de su defendido convertirse en colaborador, pero seguramente varios se atragantaron desde antes de la comida de hoy.

Sentimos que lo dijimos de manera muy simple, pero sí, señores, la suma que se le señala a “El Mayo” son 15 mil millones de dólares. ¡Pa’ su mecha!