Mientras el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa aseguró que en el estado ya no existen casos activos de gusano barrenador, el informe más reciente del Gobierno federal dice exactamente lo contrario: 23 casos activos distribuidos en nueve municipios.

La versión oficial volvió a tropezar con los datos oficiales

Mientras el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa aseguró que en el estado ya no existen casos activos de gusano barrenador, el informe más reciente del Gobierno federal dice exactamente lo contrario: 23 casos activos distribuidos en nueve municipios.

No se trata de una interpretación distinta ni de un matiz técnico. Es una contradicción entre lo que afirma un funcionario estatal y lo que reporta la propia Federación. Y en un tema sanitario que afecta a la actividad pecuaria, esa diferencia importa.

Más allá de insistir en que la plaga está bajo control o que no representa un riesgo para las personas, la pregunta es por qué el diagnóstico estatal no coincide con el de la autoridad nacional encargada de la vigilancia epidemiológica animal.

Si los casos ya fueron cerrados, alguien tendrá que explicar por qué siguen apareciendo en el reporte federal. Y si el informe federal refleja la realidad, entonces el discurso de que “ya no hay casos activos” resulta, cuando menos, precipitado.

Porque en asuntos de sanidad agropecuaria, la confianza también depende de que todos hablen con los mismos datos. Cuando las cifras oficiales se contradicen entre sí, lo primero que termina infectándose es la credibilidad.



Ya hasta el miedo tiene calendario

Hay algo que no debería parecernos normal, pero ya casi lo vemos como parte del calendario: se acercan las elecciones y también aumentan las alertas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.

Ni siquiera ha comenzado formalmente el proceso electoral y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya habla de un operativo especial porque, dice, históricamente las agresiones aumentan. Es decir, no se preparan para una posibilidad; se preparan para algo que esperan que pase.

Mientras se habla de democracia, participación y libertad, quienes se encargan de documentar lo que ocurre o de acompañar a las víctimas tienen que pensar primero en cómo mantenerse seguros. Informar termina siendo un riesgo adicional de la temporada política.

Claro que es positivo que exista coordinación y medidas de protección. Sería peor que no hubiera nada. Pero también habría que preguntarnos por qué seguimos aceptando como normal que cada elección venga acompañada de protocolos de emergencia para periodistas.

Porque el objetivo no debería ser tener mejores operativos de protección cada tres años. El objetivo tendría que ser que ya no hicieran falta.

El día que llegue un proceso electoral y la noticia sea que nadie tuvo que ser protegido por hacer su trabajo, ese sí será un avance del que valga la pena hablar.



Aprietan sus espacios en medios

A propósito de los suspirantes morenistas en este proceso para elegir a la Coordinación Estatal del movimiento, de cara a la próxima elección estatal, una de las cosas que acordaron en la última reunión es que debían apretar en sus agendas para llevar la evangelización guinda y ganar puntos en las encuestas.

Encuestas que servirán para ver quién es el que más popularidad tiene, pero no precisamente para ser el ganador del proceso, ya ven lo que dijo el propio Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que “El Químico” Benítez había salido con los mejores números de la mentada encuesta, pero que fue mayor su compadrazgo con Andrés Manuel López Obrador para recibir la venia que los cochinos procesos y que al final pues ya conocemos el fin de esa historia.

Total, que gracias a esa especie de levantamiento de cadena, pues ahora vemos invitaciones de los aspirantes morenistas para sus conferencias de prensa, como el caso de Rodolfo Valenzuela y, esta misma semana, la doctora María Teresa Guerra Ochoa.

Hubiera sido muy bueno verlos así de activos, propositivo y creativos, claro, más allá de mítines y bailes, en sus encargos antes de pedir licencia para competir en este proceso, puesto que no hay alguno que digamos que qué bárbaro, como le aportaron a la 4T y a la sociedad.



Crimen cometido en vivo

En las últimas horas de este martes, Culiacán de nuevo cimbró con un hecho violento ocurrido en el corazón comercial de la ciudad y quizás del estado.

Lo particularidad de este caso es que el asesinato fue transmitido en vivo a través de redes sociales, pues el influencer identificado cómo César Gastélum, resultó la víctima del mortal ataque.

El crimen ocurrió en el estacionamiento de una tienda de comida rápida, en donde se hallaba la víctima junto con otros dos jóvenes, realizando un streaming para redes sociales.

El video muestra cómo los jóvenes bromeaban y parecían pasarla bien entre risas y chistes, cuando el ambiente cambió con la irrupción de otras dos personas que llegaron en una motocicleta y se acercaron demasiado para incomodar a los presentes.

Apenas comenzaban con el reclamo cuando uno de los recién llegados sacó una pistola y disparó a Gastélum a quemarropa en el rostro.Durante la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, decenas de personajes de redes sociales y creadores de contenido han sido atacados, privados de la libertad y asesinados, como parte de la crisis de inseguridad y violencia.

No tenemos la certeza de si esto tiene que ver con la situación por la que atravesamos, pero sin duda que la imagen que esto da para el mundo es de total impunidad, por la manera del ataque y la actitud de los delincuentes de ni siquiera tener el rubor de ocultar su identidad.



Desorientados

Gran expectación causó la tarde de ayer martes una movilización de marinos, militares y socorristas de Cruz Roja en pleno Centro de Mazatlán.

Resulta que alrededor de las 15:35 horas llegaron primero elementos de la Marina a bordo de una camioneta oficial y se estacionaron por la calle Aquiles Serdán, en la esquina con Canizalez, y se bajaron en medio de las personas que pasaban por el lugar. A los 20 segundos arribaron militares, también en camioneta oficial, y se colocaron atrás de los marinos. Un minuto después arribaron socorristas de Cruz Roja y se pararon justo a la camioneta de los marinos y estos se acercaron, buscaban a una persona baleada.

Resulta que sí hubo un hombre baleado por la calle Aquiles Serdán, pero este fue 12 cuadras atrás, a unos metros del Parque Martiniano Carvajal, la tarde de ayer martes 4 de agosto.

Tras enterarse de la ubicación exacta, los marinos y militares siguieron a la ambulancia, pero dejaron a varias personas con la duda de qué nuevo hecho violento pasaría en el Centro de Mazatlán. Todo por andar desorientados.



¡FOUL!... La Secretaría de Obras Públicas estatal anunció que el próximo viernes 7 de agosto por la noche cerrarán completamente ¡ahora sí! el bulevar Pedro Infante.